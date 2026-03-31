Ya es oficial: la Seguridad Social fija los topes de cotización para 2026 y sube la penalización a los contratos temporales de menos de 30 días a los 33,62 euros

Lo que publica este martes 31 de marzo el BOE es crucial para los trabajadores españoles: es una orden del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que adapta las cotizaciones sociales de los empleados al incremento del salario mínimo interprofesional del pasado mes de febrero.

Dicha orden desarrolla "las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional" para este 2026. Y aunque llega con el año ya bien entrado, esto se da porque el decreto con el que el Gobierno intentó prorrogar su escudo social fue tumbado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero.

El Gobierno no desistió y finalmente pudo sacar adelante a principios de mes el escudo social. Lo hizo, eso sí, dejándose en el tintero la prorroga antidesahucios por la negativa impertérrita de partidos como el PP, Vox o Junts. Si bien el Ejecutivo ha logrado sacar adelante un decreto también para mitigar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, Sánchez ya ha comprobado este 2026 el laberinto parlamentario.

Precisamente por eso esta orden ministerial que publica el BOE: ante la prórroga de Presupuestos Generales del Estado, la aprobación de la prórroga del escudo social en el Congreso y la reciente subida del SMI que conquistó el Ministerio de Trabajo, era necesario desarrollar normativamente todo lo relativo a las bases de cotización de los trabajadores. Y en la letra pequeña de la orden ministerial hay alguna sorpresa.

Cómo quedan los nuevos topes de cotización en 2026

De este modo, la orden ministerial actualiza (con efecto retroactivo a 1 de enero de 2026) las bases mínimas y máximas de cotización para los principales grupos de cotización (de ingenieros y licenciados a auxiliares administrativos). En estos casos las bases mínimas de cotización oscilarán los 1.424,40 euros y los 1.989,30. Los topes máximos se quedarán, en su caso, en los 5.101,20 euros.

Supone un importante incremento. En 2025 el BOE publicó las bases de cotización a finales de febrero y los topes máximos se fijaron entonces en los 4.909,50 euros, ya que estos límites se calculan sobre el SMI. Esto quiere decir que en 2026 que todo lo que supere ese umbral de 5.101,20 euros en la nómina pasará a ser abonado por los trabajadores por cuenta ajena por la famosa tasa de solidaridad.

En otras palabras: seguirá cotizando (a un tipo mucho menor) pero para aportar al sistema, no en beneficio de su propia pensión de jubilación. Eso sí, los tipos de cotización se mantienen invariables: para las contingencias comunes se seguirá aplicando un tipo del 28,3% del que el 23,6% lo seguirá pagando la empresa y el 4,7% el trabajador. Es decir: el 4,7% de tu base de cotización en la nómina irá a tus beneficios de la Seguridad Social.

Esta orden ministerial también advierte de que los contratos temporales de menos de 30 días tendrán una penalización de 33,62 euros. Las empresas tendrán que pagar ese extra en la cotización del trabajador. El objetivo de esta penalización es encarecer los contratos y evitar que las empresas planteen tener múltiples trabajadores temporales de corta duración. Este 2026 dicha penalización será de 33,62 euros: un 3,1% que en 2025.