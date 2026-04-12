Es oficial: la OCDE calcula que el COVID persistente costará 135.000 millones de dólares al año para sus economías

Los científicos aún no han encontrado la explicación a por qué algunas de las personas que padecen COVID acaban teniendo los síntomas asociados a la enfermedad de manera crónica.

Sin embargo, a lo que sí le ha dado respuesta la ciencia es a cuál puede ser el daño que sufran las principales economías del planeta como consecuencia de esa afección permanente de COVID.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un estudio acerca del impacto económico que ocasionará el COVID persistente a lo largo de los próximos años.

Y la principal conclusión es que la enfermedad tendrá un coste total de hasta 135.000 millones de dólares al año (unos 115.000 millones de euros, al cambio actual) para los países que forman parte de la OCDE.

Esas pérdidas económicas derivan del descenso de la productividad ocasionado por el COVID persistente y el aumento de las bajas médicas. En concreto, el informe prevé caídas de entre el 0,1% y el 0,2% del PIB cada año durante al menos una década en el conjunto de la OCDE.

"El virus seguirá afectando a las economías durante los próximos años"

Respecto al estudio, Guillaume Dedet, coordinador de la publicación y economista sanitario sénior de la OCDE, ha destacado que "este trabajo es importante porque proporciona, por primera vez, una estimación exhaustiva de la carga económica del COVID persistente en los países de la UE y la OCDE".

"Esto demuestra que los costes de la COVID-19 no terminaron con la fase aguda de la pandemia: el virus continúa, y seguirá, afectando a las sociedades y las economías durante los próximos años", ha advertido Dedet.

En el año 2021, el COVID persistente llegó a afectar a unos 75 millones de personas, una cifra que supera el 5% de la población de la OCDE. Aunque la prevalencia del COVID persistente ha caído de forma considerable a lo largo de estos últimos años, su incidencia continúa siendo significativa.