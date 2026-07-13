"No me puedo creer que cobren 15 euros por un agua, y menos aún que yo la haya pagado": los turistas de Ibiza estallan por la subida de precios

Hasta una botella de agua es ya un lujo en Ibiza, no digamos ya una copa, un vino o cualquier comida.

Ibiza vuelve a estar en el centro del debate, como ha publicado el Daily Mail, por el elevado coste de disfrutar de su ocio nocturno. A las entradas de cientos de euros para los grandes DJ internacionales se suma ahora un precio que ha indignado a numerosos turistas: 15 euros por una botella pequeña de agua.

Las redes sociales se han llenado de quejas de visitantes que consideran que los precios han alcanzado un nivel difícil de justificar. "No puedo creer que cobren 15 euros por una botella de agua. No puedo creer que la haya comprado voluntariamente", escribía un cliente tras visitar uno de los clubes más conocidos de la isla.

Otro resumía su indignación de forma aún más contundente: "15 euros por un refresco pequeño o una botella de agua es una auténtica locura. Debería ser ilegal".

El agua supera los 15 euros en algunos de los clubes más famosos



La polémica llega en plena temporada alta, cuando Ibiza vuelve a recibir a miles de turistas atraídos por su oferta de ocio y por las actuaciones de algunos de los DJ más populares del mundo.

Entre los establecimientos que concentran las críticas figura Ushuaïa Ibiza, donde este verano una botella de agua de 500 mililitros alcanza los 15 euros, mientras que una cerveza Heineken cuesta 18 euros y un combinado de vodka con tónica asciende a 26 euros.

Los precios aumentan todavía más en determinadas zonas VIP. Para asistir a una sesión de Calvin Harris desde una mesa para diez personas, el precio puede superar los 550 euros por persona, sin incluir comida, mientras que una botella de agua llega a ofrecerse por 25 euros.

Copas de vino a 20 euros y combinados por 24



Las cifras no se limitan a un solo local. En Amnesia, otro de los grandes referentes de la noche ibicenca, un combinado puede alcanzar los 24 euros, mientras que una copa de vino ronda los 20 euros.

El incremento también se aprecia en la restauración. En Café Mambo, uno de los establecimientos más populares para contemplar la puesta de sol, la hamburguesa estrella ha pasado de 35 euros en 2024 a 38 euros este verano. El salmón a la parrilla también ha subido, pasando de 42 a 45 euros.

El verano arranca con previsión de récord turístico



La polémica coincide con el inicio de una temporada en la que España espera volver a registrar cifras muy elevadas de visitantes internacionales.

El Reino Unido continúa siendo uno de los principales mercados emisores hacia España, mientras destinos como Ibiza, Mallorca, Málaga o la Comunidad Valenciana se preparan para recibir una fuerte afluencia de viajeros durante julio y agosto.

Pese al aumento generalizado de los precios y a las protestas contra la masificación turística registradas en los últimos veranos, la demanda sigue siendo elevada.

Ibiza lleva años consolidándose como uno de los destinos de ocio más exclusivos de Europa, especialmente entre quienes buscan grandes fiestas y actuaciones de artistas internacionales. Sin embargo, esa imagen también viene acompañada de un incremento constante de los precios, especialmente en los clubes más exclusivos.