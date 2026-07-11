El método Greene para la jubilación: la sencilla fórmula que revela cuánto deberías tener ahorrado según tu edad

La clave no es solo cuánto ganas, sino cuánto consigues reservar desde los primeros años de trabajo.

La incertidumbre sobre el futuro de las pensiones ha convertido el ahorro para la jubilación en una de las mayores preocupaciones financieras de millones de personas, especialmente en España. Aunque la pensión pública seguirá siendo el principal sustento para muchos trabajadores, cada vez más expertos insisten en que contar con un colchón económico propio marcará la diferencia entre llegar con tranquilidad al retiro o depender únicamente de la prestación pública.

Entre los métodos más conocidos para planificar ese ahorro destaca el método Greene, una fórmula desarrollada por la especialista financiera Kimmie Greene que propone objetivos muy concretos según la edad y el salario de cada trabajador. Su planteamiento es sencillo: establecer metas intermedias para comprobar si el ahorro evoluciona al ritmo necesario antes de alcanzar la jubilación.

Cuánto deberías tener ahorrado según tu edad

La propuesta de Greene utiliza una referencia fácil de entender: compara el dinero acumulado con el salario bruto anual.

Los objetivos serían:

A los 35 años : haber ahorrado el equivalente a dos años de salario .

: haber ahorrado el equivalente a . A los 40 años : disponer de un patrimonio equivalente a tres veces el sueldo anual .

: disponer de un patrimonio equivalente a . A los 45 años : alcanzar un ahorro de cuatro salarios anuales .

: alcanzar un ahorro de . A los 50 años: acumular al menos cinco veces el salario bruto anual.

El objetivo no es que todas las personas alcancen exactamente esas cifras, sino ofrecer una referencia para evaluar si el nivel de ahorro resulta suficiente de cara al futuro.

El verdadero secreto del método Greene

Más allá de las cantidades, Greene considera que el aspecto más importante es empezar cuanto antes.

Su recomendación pasa por iniciar el ahorro desde el primer empleo, idealmente entre los 20 y los 25 años, cuando todavía es posible crear hábitos financieros que acompañen durante toda la vida laboral.

La experta propone una regla sencilla: vivir con el 75% de los ingresos y destinar el 25% restante al ahorro y la inversión. Aunque reconoce que no siempre es posible alcanzar ese porcentaje, sostiene que cuanto antes se automatice el hábito de ahorrar, menor será el esfuerzo necesario en el futuro gracias al efecto del interés compuesto.

Precisamente ese crecimiento del dinero a lo largo de los años es uno de los pilares de su método. Una pequeña cantidad invertida durante décadas puede generar un patrimonio muy superior al que conseguiría alguien que empiece a ahorrar mucho más tarde, aunque aporte cantidades mayores.

¿Y si empiezas tarde?

Uno de los mensajes que más repite Greene es que nunca es demasiado tarde para comenzar. Quienes superan los 40 o incluso los 50 años y todavía no han alcanzado esos objetivos no deberían interpretar la fórmula como un fracaso, sino como una guía para reorganizar sus finanzas.

Para ello recomienda revisar con detalle los gastos mensuales y diferenciar entre los imprescindibles y aquellos que realmente pueden reducirse sin afectar de forma significativa a la calidad de vida.

En muchos hogares, una revisión periódica de suscripciones, seguros, tarifas de suministros o gastos de ocio permite liberar una parte del presupuesto que puede destinarse directamente al ahorro.

Un cambio de mentalidad para preparar la jubilación

El método Greene no pretende convertirse en una regla universal ni sustituir a un plan financiero personalizado. Factores como la estabilidad laboral, los ingresos familiares, la vivienda, las inversiones o la edad prevista de jubilación hacen que cada situación sea distinta.

Sin embargo, sí ofrece una idea sencilla que muchos expertos comparten: anticiparse siempre resulta más fácil que intentar recuperar el tiempo perdido.

Construir un patrimonio poco a poco permite afrontar con mayor tranquilidad los imprevistos de la vida y llegar a la jubilación con una mayor independencia económica.

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y las dudas sobre la evolución futura del sistema público de pensiones, disponer de un plan de ahorro propio deja de ser una recomendación para convertirse, cada vez más, en una herramienta de estabilidad financiera.

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