Los jóvenes en el ejército alemán ganan 2.600 euros al mes y las empresas temen una huida masiva de trabajadores

El coronel Armin Schaus, jefe del Departamento de Cooperación Cívico-Militar del Mando Operativo de la Bundeswehr.

El nuevo plan del Gobierno alemán para reforzar su ejército ha encendido las alarmas entre las empresas. Los jóvenes que se alisten de forma voluntaria en la Bundeswehr, las fuerzas armadas alemanas, recibirán ahora 2.600 euros brutos al mes, aproximadamente 2.000 euros netos, una cifra que supera claramente los salarios de muchos programas de formación o primeros empleos.

El aumento salarial forma parte de la estrategia del canciller Friedrich Merz para reforzar el ejército alemán en un contexto de creciente tensión geopolítica en Europa. Sin embargo, el sector empresarial teme que la medida provoque una fuga temporal de trabajadores jóvenes hacia el ejército, agravando la ya grave escasez de mano de obra cualificada.

Según recoge el diario económico Handelsblatt, los representantes de las empresas consideran que el ejército se está convirtiendo en un nuevo competidor directo del sector privado en la captación de talento joven.

Un salario muy superior a programas similares en Europa

El nuevo salario para los voluntarios que se alisten durante al menos seis meses supone un aumento de 450 euros respecto a la remuneración anterior.

La cifra también destaca en comparación con otros programas similares en Europa. En Francia, por ejemplo, el Servicio Militar Voluntario (SMV) paga actualmente entre 358 y 745 euros mensuales, aunque el Gobierno francés estudia elevar esa cifra hasta entre 900 y 1.000 euros al mes.

El contraste salarial refuerza el atractivo de la Bundeswehr para jóvenes que buscan ingresos estables, especialmente en un contexto en el que muchos salarios de entrada en el mercado laboral siguen siendo modestos.

Temor a un éxodo temporal de trabajadores



El principal temor del sector empresarial alemán es que muchos jóvenes opten por interrumpir temporalmente su carrera profesional para alistarse, lo que podría agravar la escasez de personal en algunos sectores.

El presidente de las Cámaras de Comercio Alemanas, citado por Handelsblatt, advierte de que la medida podría "intensificar la competencia por los trabajadores cualificados que la economía necesita con urgencia".

Alemania ya sufre un importante déficit de mano de obra cualificada en sectores clave como la industria, la tecnología o la ingeniería. Según diversos estudios económicos, esta escasez es uno de los factores que limita el crecimiento del país.

La propuesta de las empresas: convertir el servicio militar en formación



Ante esta situación, las organizaciones empresariales han propuesto buscar un acuerdo entre el ejército y la economía.

La idea es transformar el servicio militar voluntario en una oportunidad de formación profesional. Durante su tiempo en la Bundeswehr, los jóvenes podrían:

Obtener licencias de conducir profesionales.

Conseguir certificaciones técnicas reconocidas.

Participar en programas de formación profesional.

El objetivo sería que las empresas recuperen a esos trabajadores mejor cualificados y más productivos una vez finalizado su servicio militar.

Según los representantes empresariales, esta fórmula permitiría convertir un problema potencial en un círculo virtuoso para la economía alemana.

El objetivo de Berlín: el ejército más poderoso de Europa



El aumento salarial también responde a un objetivo estratégico del Gobierno alemán: incrementar el tamaño de la Bundeswehr hasta 460.000 soldados en 2035.

Con esta meta, Berlín aspira a convertir a su ejército en el más poderoso de Europa, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el aumento del gasto militar en todo el continente.

Sin embargo, alcanzar ese objetivo no será sencillo. Un estudio del Instituto de Economía Alemana (IW) de Colonia señala que incluso en los escenarios más optimistas esa cifra no se alcanzaría antes de 2039.

Mientras tanto, el debate sobre la posible reinstauración del servicio militar obligatorio en Alemania sigue reapareciendo periódicamente. Pero muchos expertos consideran que la clave no será solo reclutar nuevos soldados, sino lograr que los jóvenes decidan permanecer en el ejército a largo plazo.

Los sueldos del ejército español

Las cifras se alejan mucho de lo visto. Un soldado raso de tropa y marinería en España está en torno a 1.400-1.500 euros brutos al mes (unos 1.250-1.350 netos en la Península), y las retribuciones suben de forma progresiva hasta superar los 3.000 netos en los empleos más altos.

Hay pluses por trienios, rangos, responsabilidad, además de complemento de dedicación especial, indemnización de residencia (Ceuta, Melilla, islas), "pago incentivo" para tropa con destino, dietas y pluses de misiones internacionales, que pueden elevar notablemente la nómina.