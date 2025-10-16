José Elías se pronuncia sobre pagar las comidas familiares con la tarjeta de empresa y un experto en fiscalidad responde tajante

El milmillonario José Elías se ha convertido en uno de los hombres del momento en España. El dueño de La Sirena ha salido en numerosas ocasiones en la lista Forbes y su patrimonio oscila entre los mil millones de euros, siendo ahora uno de los empresarios más cotizados de España con más de 180 empresas.

En el año 2000 y después de arruinarse en varias ocasiones fundó la eléctrica Audax y en el 2016 recibió el premio de Joves Empresaris de Catalunya y ha llegado incluso a ser avalista de Joan Laporta en su primera etapa en el Barcelona.

En su podcast Búscate La Vida, Elías hace entrevistas a personas reconocidas del mundo de la empresa y da consejos para quien los quiera recoger. En uno de sus últimos programas puso sobre la mesa un tema que le será familiar a muchos empresarios: ir a comer con la familia y tener la tentación de pagar con la tarjeta de empresa.

Eric Ponce, colaborador de Elías, ha contado que el empresario le dijo que cada vez que tuviese un gasto de empresa lo apuntase en una agenda con la fecha, el sitio y el gasto concreto "para cuando te venga [Hacienda] decirle 'mi agenda, señor'".

"Así es. Y cuando le des la agenda te van a buscar y van a ver 'uy, esta comida que justamente cae el 15 de agosto, que es festivo'", ha dicho José Elías sobre este asunto que ha servido para que el experto Luis Granda le responda.

La respuesta de un experto fiscal

Tal y como se ve en su perfil de TikTok, Granda lleva 30 años diseñando estructuras societarias "útiles y eficientes" y se dedica a la Protección del Patrimonio y la Optimización de impuestos.

Para Granda, este es un tema "muy manido en la legislación española": "Hay que ser cauto. Hay que ser prudente. El tema de las comidas debe ser comidas de empresa de verdad. Lógicamente en días laborables y no en días festivos".

"Es muy goloso para muchas familias, para muchos empresarios, pagar la comida de los sábados, la comida de los domingos con la tarjeta no se puede y no se debe hacer", ha explicado el experto.