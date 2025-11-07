Más vale prevenir que curar: el Banco de España baraja limitar la concesión de hipotecas de riesgo

¿Tú qué te crees, que soy el Banco de España? Pues esa es la pregunta que está tratando de contestar el propio supervisor español. Según han confirmado fuentes de la entidad liderada por José Luis Escrivá al diario El País, está barajando imponer límites en la concesión de aquellas hipotecas que sean de riesgo.

El objetivo es el de contar con un plan preventivo ante una posible burbuja inmobiliaria. Un plan de acción que se conoce horas después de que los datos de la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del tercer trimestre del Colegio de Registradores hayan vuelto a fijar nuevos máximos en los precios de la vivienda.

Con el acceso a la vivienda como gran crisis nacional, el supervisor español está analizando las opciones que se pueden aplicar para determinar que las condiciones macroeconómicas puedan justificar este tipo de limitaciones.

En concreto, todo tiene que ver con el endeudamiento de aquellos que buscan ser propietarios. Con rentas bajas o con un ahorro limitado, los altísimos precios de la vivienda hacen que la gente se acabe endeudando más de lo que deberían.

De hecho, una encuesta sobre préstamos bancarios del Banco Central Europeo (BCE) refleja que España es el país de la eurozona en el que más hipotecas se rechazan. En concreto, uno de cada cinco bancos españoles ha incrementado su 'no' en el último trimestre.

La idea del Banco de España no es nueva. Es una iniciativa que está vigente desde 2018, pero con la situación actual de la vivienda ha sido ahora cuando parece estar barajando ponerlo en marcha.

No es casualidad este tipo de movimientos ya que las dudas sobre en qué momento dejarán de subir los precios cada vez más imposibles se han ido contagiando en la banca. Aunque no por los precios como tal, las principales entidades ya rechazaron entrar en una guerra voraz entre bancos, ofreciendo hipotecas con menos intereses que en la eurozona.

Este estudio del Banco de España se enmarca más en una tarea de prevención ante el riesgo a una burbuja inmobiliaria más que entrar de lleno en la concesión de hipotecas. Es una herramienta que se puede activar, evaluando condiciones y analizando si se puede llegar restringir el acceso al crédito a aquellas solicitudes que puedan ser de riesgo.