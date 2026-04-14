Mercadona baja el precio de la leche, el aceite y las patatas: así quedan los nuevos precios en plena inflación

Mercadona baja los precios de algunos productos básicos de la cesta de la compra.

Mercadona vuelve a mover ficha en plena presión inflacionista. Tras rebajar el precio de los huevos semanas atrás, la compañía ha anunciado una nueva bajada que afecta a productos clave como la leche, el aceite o las patatas, con descuentos que alcanzan hasta el 8%. Son productos de primera necesidad que están en la cesta de cualquier persona y familia.

La medida llega en un momento marcado por el encarecimiento de la cesta de la compra, influido por factores internacionales como el conflicto en Oriente Medio. La empresa presidida por Juan Roig ajusta así los precios de más de un centenar de referencias. Si entras en su web, podrás comprobar los cambios a la baja.

La leche, protagonista de la bajada

El cambio más relevante afecta a uno de los productos más consumidos: la leche de marca Hacendado. Estos son los nuevos precios por litro en los packs de ahorro de seis briks, al dividir el precio total entre seis. De todas formas, en la web aparece la rebaja, con el precio anterior y el actual:

Leche entera : 0,96 euros . Pack a 5,76 en vez de 5,82 euros .

: . Pack a . Leche entera sin lactosa : 1,03 euros . Pack a 6,18 en vez de 6,24 euros .

: . Pack a . Leche semidesnatada : 0,84 euros . Pack a 5,04 en vez de 5,28 euros .

: . Pack a . Leche semidesnatada sin lactosa : 0,94 euros . Pack a 5,64 en vez de 5,76 euros .

: . Pack a . Leche desnatada: 0,82 euros. Pack a 4,92 en vez de 5,04 euros.

La rebaja se aplica en formatos de packs de seis briks, habituales en la compra semanal.

Aceite y patatas también bajan



La reducción de precios no se limita a la leche. Mercadona ha ajustado otras referencias básicas:

Aceite de girasol refinado: 1,66 euros/litro .

refinado: . Aceite de oliva suave: 3,95 euros/litro .

suave: . Patatas (malla de 5 kg): baja de 6,15 a 5,60 euros.

Son productos especialmente sensibles para el consumidor, ya que han sido de los más afectados por la inflación en los últimos años.

Más de 100 productos afectados



La cadena no ha detallado toda la lista, pero confirma que las rebajas alcanzan a yogures, galletas y tomate triturado, además de otros básicos del día a día. El objetivo es aliviar el gasto de los clientes, a los que la compañía denomina internamente "jefes".

La decisión llega en un momento en el que el precio de los alimentos sigue siendo una de las principales preocupaciones en España, aunque la inflación llegó para quedarse hace unos años. Factores como los costes energéticos, las materias primas y las tensiones geopolíticas siguen presionando al alza los precios.

En este escenario, los supermercados están ajustando márgenes y estrategias para mantener la competitividad y fidelizar clientes.

Qué supone para el consumidor



Aunque las bajadas no son masivas, sí afectan a productos de consumo frecuente, lo que implica un ahorro acumulado en la compra mensual, mayor estabilidad en productos básicos y presión a otras cadenas para ajustar precios. No es un cambio estructural en el mercado, pero sí una señal clara de ajuste en plena inflación.