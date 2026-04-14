Trump abre la vía a retomar las negociaciones con Irán "en dos días" y duda de si llevarlas a Europa

Donald Trump quiere darse una segunda oportunidad con Irán para negociar. Así lo ha adelantado el presidente de EEUU, que habla incluso de un plazo de "dos días" para retomar lo que parecía haber quedado sin solución por el momento tras la ronda de contactos del pasado fin de semana en Pakistán. Esta vez, el magnate admite que se están logrando progresos aunque "un poco lentos".

Pero esta vez ya no sería en el país asiático, sino en alguno "más céntrico"... o eso parece querer transmitir, a la espera de que Irán dé respuesta pública o en privado a sus planes.

Críptico como gusta de ser cuando se trata de negociaciones, Trump ha dejado caer que sopesa "Europa, tal vez" como potencial escenario para lo que sería el segundo contacto directo y presencial de EEUU e Irán desde el alto el fuego del martes 7.

En unas declaraciones a The New York Post, Trump insiste en defender el papel de Pakistán e incluso llega a ironizar al espetarle al periodista que "deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días y nos inclinamos más a ir allí", algo que choca con lo que decía justo antes de Europa como posible escenario.

"Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente", ha continuado en un halago público dirigido al jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Asim Munir, figura clave de la mediación en el conflicto junto con el ministro de Exteriores, Ishaq Dar.

Sin embargo, en la entrevista con el diario conservador, Trump ha ido enlazando referencias a un posible retorno a la mesa de negociación en Islamabad u otros puntos de Pakistán con la idea de llevar las conversaciones diplomáticas a otros puntos. Al menos reconoce tener "otro lugar en mente", que no sería Turquía y que sería "algo más céntrico". Es ahí cuando ha puesto el foco en la posibilidad europea.

Como adelanto a lo que podría ser la vuelta a la vía diplomática, Washington ha planteado a Teherán "un mínimo de 20 años" de suspensión del enriquecimiento de uranio, una medida intermedia entre el veto absoluto inicialmente marcado por Trump y la aceptación a los planes iraníes reclamada por los ayatolás.