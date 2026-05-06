Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, sobre Bezos, Musk, Zuckerberg y la plutocracia de la era Trump 2.0: "Necesitamos más milmillonarios hipócritas"

Paul Robin Krugman, economista estadounidense galardonado en el año 2008 con el Premio Nobel de Economía, ha compartido una reflexión acerca de las diferencias entre las personas que poseían una gran riqueza en el siglo XIX y las que la poseen ahora.

En la plataforma Substack, el economista ha comenzado citando las informaciones que apuntan a que Jeff Bezos planea vender su yate de 127 metros (que cuenta con una figura tallada de Lauren Sánchez, su segunda esposa, en la proa) porque está molesto con la atención que recibe la embarcación.

Según Krugman, las personas que eran ricas a finales del siglo XIX "sentían que debían observar ciertas normas de decoro". Sin embargo, "ahora tenemos una plutocracia, una concentración de riqueza y poder increíbles en la cima, sin siquiera la hipocresía de la moralidad, la hipocresía de pretender ser virtuosos".

"Políticamente, hubo cierta presión en contra de eso hasta que Trump fue reelegido. Y creo que debemos tener en cuenta, debemos tomar en serio la idea de que una razón importante por la que estamos en la situación en la que estamos, una razón importante por la que tenemos un régimen que aspira a ser fascista en el poder —no creo que lo estén logrando del todo, pero sin duda lo harían si pudieran— es que un puñado de hombres increíblemente ricos querían eliminar todas las restricciones", ha añadido al respecto el Premio Nobel de Economía.

En ese sentido, Paul Krugman ha señalado que "creo que, si nos fijamos en el primer año más o menos del segundo mandato de Trump, los que están en la cima —Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg— actuaban todos como si dijeran: 'Bueno, no hay por qué disculparse, no hay por qué fingir ser buenos'".

En la opinión del economista, algo está cambiado al respecto. "La reacción negativa es lo suficientemente fuerte, al menos lo suficientemente aterradora como para preocuparles. No creo que gente como Bezos tema realmente que les caigan las antorchas y las horcas, pero están empezando a darse cuenta de que tal vez no se hayan asegurado la inmunidad total como creían. Y esto, en mi opinión, es una buena señal. Necesitamos más multimillonarios hipócritas", ha subrayado Krugman.