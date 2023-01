Precio de la luz hoy 26 de enero: estas son las horas más baratas y más caras

El precio de la luz ha experimentado importantes subidas a lo largo de los últimos meses, llegando a alcanzar un pico de 545 euros por megavatio hora (MWh) el 7 de marzo de 2022. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la conocida como ‘excepción ibérica’ (un mecanismo que marca un tope en el precio del gas que se usa para generar electricidad) las cifras se han normalizado.

Este jueves 26 de enero el precio de la electricidad se ha reducido un 28,7% en comparación con el día anterior, situándose en los 66,89 MWh. La cifra, además, es un 71,75% inferior a la del mismo día del año pasado.

Con este precio, la media del mes de enero se encuentra en 68,22 euros/MWh. Para encontrar un nivel similar habría que remontarse al mes de mayo de 2021, cuando el coste de la electricidad se situó en 67,12 euros/MWh.

El precio de la luz en España este jueves 26 de enero se situará bastante muy por debajo del de otros países del entorno, como Francia (171,32 euros/MWh); Alemania (167,67 euros/MWh); Italia (174,27 euros/MWh) o Reino Unido (165,42 euros/MWh).

Si no existiera la mencionada ‘excepción ibérica’, el precio sería de 83,58 euros/MWh, o lo que es lo mismo, 16,69 euros más. La pasada semana, la Comisión Europea autorizó la prórroga de dicha medida hasta el 31 de diciembre de 2023 tras recibir una petición del Gobierno.

No obstante, la intención del Ejecutivo era que el mecanismo se prolongará hasta, al menos, finales del año 2024. Sin embargo, la UE ya ha dejado claro que ese escenario no se dará a no ser que la situación del mercado energético cambie de forma radical en los próximos meses.

La hora con la luz más barata este 26 de enero

Según los datos publicados por Red Eléctrica de España, el tramo horario con la luz más barata este jueves 26 de enero se registrará a las 04:00 horas, cuando el precio del kilovatio hora se situará en 0,09520 euros en la Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Luz más barata 26 de enero de 2023 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

La hora con la luz más cara este 26 de enero

Por el contrario, las 19:00 horas será el momento de este jueves 26 de enero en el que la electricidad alcanzará su mayor coste, con un precio de 0,21101 euros por kilovatio hora en la Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.