¿Qué implica realmente el bloqueo naval de EEUU a Irán para el flujo de petróleo?

Un buque pasa por el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia de Musandam, en Omán, el 12 de abril de 2026.

El ejército estadounidense ha empezado a bloquear el tráfico marítimo en los puertos iraníes, una medida que impediría la entrada de aproximadamente dos millones de barriles diarios de petróleo iraní a los mercados mundiales, lo que agravaría aún más la escasez de suministro global.

Aquí encontrará detalles sobre el bloqueo y sus implicaciones para los mercados petroleros.

¿Qué se ha anunciado?

Tras la conclusión sin acuerdo de las conversaciones de paz celebradas el fin de semana en Islamabad entre negociadores de Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump declaró que la Armada estadounidense "iniciará el proceso de BLOQUEO de todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz".

El Comando Central de Estados Unidos declaró el lunes que los buques no autorizados que entren o salgan de la zona bloqueada se enfrentarán a "intercepción, desvío y captura". Añadió que las fuerzas estadounidenses no impedirían la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes.

La Guardia Revolucionaria iraní respondió a Trump advirtiendo que la aproximación de buques militares al estrecho se consideraría una violación del alto el fuego y se actuaría con severidad y contundencia.

El estrecho de Ormuz, la clave del alto el fuego entre EE.UU., Irán e Israel: el punto que puede decidir el conflicto Trump aplaza el ataque, Irán promete paso seguro bajo su control e Israel acepta con reservas: todo gira en torno a una de las rutas más estratégicas del planeta.

¿Qué implicaciones tiene esto para el flujo de petróleo?

El bloqueo de los envíos iraníes desconectaría una importante fuente de petróleo de los mercados mundiales. Irán exportó 1,84 millones de barriles diarios (bpd) de crudo en marzo y ha exportado 1,71 millones de bpd en lo que va de abril, en comparación con un promedio de 1,68 millones de bpd en 2025, según datos de Kpler.

Sin embargo, el aumento de la producción iraní antes del inicio de la guerra el 28 de febrero ha llevado a niveles casi récord de petróleo iraní cargado en buques, con más de 180 millones de barriles en tránsito o en almacenamiento flotante a principios de este mes, según datos de Kpler. De esa cantidad, aproximadamente 100 millones de barriles se encontraban en aguas de Malasia, Indonesia y China.

¿Flujo de petróleo de otros productores del Golfo?

El tráfico marítimo a través de Ormuz, severamente restringido por el bloqueo iraní desde el inicio de la guerra, permanece prácticamente paralizado a pesar del acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, anunciado el 7 de abril.

El martes, un petrolero chino que transportaba metanol cargado en Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos, cruzó el estrecho en lo que parecía ser el primer tránsito de un petrolero desde el inicio del bloqueo estadounidense. Otros dos buques también cruzaron el estrecho.

El domingo, antes de que comenzara el bloqueo, dos petroleros con bandera pakistaní, el Shalamar y el Khairpur, entraron en el Golfo para cargar mercancías procedentes de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Un tercer buque, el superpetrolero Mombasa B, con bandera liberiana, también transitó el estrecho el domingo y se encontraba lastrando en el Golfo.

El VLCC Agios Fanourios I, con bandera de Malta, que intentó atravesar el estrecho el domingo para cargar crudo iraquí con destino a Vietnam, dio la vuelta y quedó anclado cerca del Golfo de Omán.

Según Kpler, al 7 de abril, unos 187 buques cisterna cargados con 172 millones de barriles de petróleo crudo y productos refinados se encontraban en el Golfo.

Los importadores más afectados

Antes de la guerra, la mayor parte de las exportaciones de petróleo iraní se enviaban a China, el principal importador mundial de crudo. El mes pasado, Estados Unidos anunció una exención de sanciones que ha permitido a otros compradores, incluida la India, importar petróleo iraní.

Según datos de seguimiento de buques de LSEG y Kpler, la India tenía previsto recibir esta semana su primer cargamento de crudo procedente de Irán en siete años.

Antes de la guerra, aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural se transportaban a través del Estrecho de Ormuz, y la mayoría de los cargamentos se dirigían a Asia, la principal región importadora.