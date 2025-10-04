Reciben una cantidad millonaria del gobierno para reformar el campus, malgastan el dinero y lo piden de nuevo

La Universidad John Neumann de Kecskemét recibió una suma millonaria del Estado húngaro: 44.500 millones de florines destinados a la construcción de su nuevo campus. De acuerdo con información revelada por el portal Telex, menos de la mitad del dinero fue utilizado finalmente en la construcción.

En cambio, más de 27.000 millones de florines fueron transferidos a Optima Investment, una empresa vinculada al Banco Nacional de Hungría y asociada al entorno de György Matolcsy. Esa inversión resultó ser un fiasco: los fondos quedaron atrapados en una compañía polaca adquirida por Optima, lo que ha impedido su recuperación.

Lejos de asumir responsabilidades o buscar soluciones internas, las autoridades locales y representantes del partido gobernante han optado por un camino insólito: solicitar al gobierno central una nueva financiación para completar el campus. La petición cuenta, además, con el apoyo abierto del ministro de Cultura y Ciencia, Balázs Hankó.

El ministro publicó un mensaje en redes sociales en el que ensalza el desarrollo universitario de Kecskemét, y afirma su disposición a plantear la solicitud ante el gobierno. Sin embargo, no hace mención alguna a la gestión irregular de los fondos ya entregados ni al destino incierto de miles de millones en dinero público.

Por ahora, la respuesta oficial sigue pendiente. Mientras tanto, el campus sigue a medio construir y el dinero, perdido, tal y como recoge un medio local de Hungría.