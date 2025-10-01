Adiós a las transferencias bancarias de toda la vida: la UE impone un cambio clave para todos en octubre

Vista desde arriba de la mesa: dos personas comparten la cuenta y envían y reciben el pago de la comida a través de su billetera digital en un teléfono inteligente mientras cenan juntos en un restaurante. Transferencia de dinero. Banca inteligente con tecnología.

A partir del próximo 9 de octubre, todos los bancos de la eurozona deberán ofrecer transferencias instantáneas sin coste adicional para los clientes, poniendo así fin al modelo tradicional que obligaba a esperar varios días —incluidos fines de semana y festivos— para que el dinero llegara a su destino.

La medida, impulsada por la Unión Europea, busca que estas operaciones sean tan comunes y gratuitas como las transferencias SEPA estándar. Desde enero de este año, los bancos ya estaban obligados a aceptar transferencias instantáneas sin cobrar comisiones. Ahora, también deberán permitir que los clientes las envíen sin coste adicional, siempre que el resto de transferencias SEPA en esa entidad también sean gratuitas.

De este modo, en lugar de esperar dos o tres días hábiles, los usuarios podrán transferirse fondos entre cuentas europeas en cuestión de segundos y durante los 365 días del año. Además, las entidades deberán incorporar un sistema de verificación del beneficiario, que coteje el nombre del destinatario con el IBAN, para reducir errores y prevenir fraudes.

Algunos bancos, como el francés CIC, ya se adelantaron a la normativa dejando de cobrar por estas operaciones a principios de 2025. Otros servicios, como Wero, lanzado en 2024, ofrecen transferencias entre particulares usando solo un número de teléfono o un código QR.

En España, las transferencias bancarias son una de las formas de pago más utilizadas: solo en 2024 se realizaron más de 2.800 millones de operaciones, según datos del Banco de España. De ellas, las instantáneas —aunque cada vez más populares— seguían siendo minoritarias debido a que muchos bancos cobraban comisiones por su uso o directamente no las ofrecían, algo que se espera que cambie con esta nueva normativa.

Otro ejemplo del cambio en los hábitos de pago lo representa Bizum, la plataforma de transferencias instantáneas más popular en España. Desde su lanzamiento en 2016, ha superado los 40 millones de usuarios y se realizan más de 2 millones de operaciones diarias, según datos del propio servicio.