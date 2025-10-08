Ryanair anuncia un nuevo recorte en España: eliminará 1,2 millones de plazas y dejará de operar en Asturias

Tres son multitud. Ryanair ha anunciado este miércoles el tercer recorte contra los aeropuertos españoles en señal de protesta por las "altas tasas" de Aena. En concreto, ha anunciado que eliminará 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España.

"Debido al coste elevado de algunos de los aeropuertos regionales hemos cerrado varios. Hemos prometido al Gobierno que daremos crecimiento si acepta nuestro plan y reduce las tasas elevadas de Aena en estos aeropuertos", ha defendido el CEO de Ryanair, Michael O'Leary, en una rueda de prensa en la que también ha anunciado que suprimirá todos sus vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Asturias.

Una conferencia de prensa que ha dado tras conocer que Bruselas ha expedientado a España por impedir que las aerolíneas cobren el equipaje de mano y ha dado al Gobierno un plazo de dos meses para revocar la multa de 179 millones impuesta contra varias aerolíneas.

También ha cargado contra "el monopolio de Aena". "Está dañando a las regiones. Los aeropuertos regionales necesitan un coste más bajo y tasas más competitivas para poder crecer", ha reiterado.

"La Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto para destacar que las tasas eran ilegales. Queremos volar a España, pero también a las pequeñas regiones. Nosotros tenemos un coste mucho más bajo que otra compañía aérea", ha justificado.

Desde Ryanair han detallado que esta situación "está dañando a los consumidores españoles". "La Comisión Europea ha confirmado que se han malgastado dos años, únicamente, atacando a las compañías de bajo coste", ha razonado.

El tercer recorte

El CEO de Ryanair, Michael O'Leary, ha criticado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, porque "sólo nos ataca a nosotros". "Hemos mandado toda esta información al ministro. ¿Qué está haciendo él? Nada. Ocupadísimo, lanzando multas ilegales contra las aerolíneas de bajo coste", ha reprochado.

El líder de la compañía irlandesa ha defendido que "nosotros somos libres para poder cobrar por el equipaje de mano". "No hay ninguna ley en España, por mucho que tengamos un ministro que ignore las leyes europeas. La ley española tiene que cumplir con las leyes europeas y Bustinduy tiene que aprenderse las leyes europeas y cumplir con ellas", ha reiterado.

1,2 millones de plazas se verán recortadas que se suman a las 800.000 que ya eliminó la aerolínea el pasado verano en varios aeropuertos regionales y también al millón que quitó para esta temporada de invierno. En total, la disolución provocará la eliminación total de 3 millones de asientos en aeropuertos regionales a lo largo de 2025 y 2026.