Ryanair cambia por completo su política de tarjetas de embarque: sólo podrás subir al avión si la presentas en este formato

Si eres de los que todavía imprimes tu tarjeta de embarque para subir al avión, te damos una mala noticia. Ryanair ha anunciado este miércoles que solo aceptará tarjetas de embarque 100% digitales a partir del próximo 12 de noviembre, por lo que los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física.

El cambio de fecha obedece a garantizar "una transición fluida" para los clientes durante el periodo de menor actividad tras las vacaciones de mitad del último trimestre, tal y como ha señalado la aerolínea en un comunicado.

Desde la irlandesa, han afirmado que su decisión sigue los pasos de otras industrias de venta de entradas, como festivales, música y eventos deportivos, resaltando, al mismo tiempo, que "han cambiado con éxito a la venta de entradas exclusivamente digitales".

Además, casi el 80% de sus clientes ya utilizan tarjetas de embarque digitales, según ha asegurado.

En palabras del director de Marketing de la compañía, Dara Brady, "el cambio de Ryanair a tarjetas de embarque 100% digitales supondrá una experiencia de viaje más rápida, inteligente y ecológica para nuestros clientes, optimizada a través de nuestra aplicación 'myRyanair'".