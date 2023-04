El secreto de la 'táctica de la tarjeta socio' que los supermercados no quieren que sepas

Llenar el carro de la compra es cada vez más caro. Para tratar de hacer frente a esto, muchos supermercados ofrecen ofertas y diversas rebajas. Otros, además, disponen de tarjetas con las que prometen descuentos para hacer socios y fidelizar así a sus clientes.

Ante esto, el usuario de TikTok @_enriquemarin ha publicado un vídeo en su cuenta en el que teatraliza y pone de manifiesto lo que esconden este tipo de tácticas. "Los supermercados no quieren que sepas esto. Atento", comienza el vídeo.

Tras estas palabras ha empezado la representación, en la que él hace el papel tanto del trabajador de un supermercado como del cliente. Así, tras preguntar cuánto valía la compra, se responde: "Estupendo caballero, serán 135 euros"."¿Tiene usted la tarjeta del club del supermercado?", lanza entonces la pregunta que muchos han escuchado más de una vez al hacer la compra.

Así, después de decir que no es "socio", el empleado replica: "Pues es una lástima señor, podría ahorrarse usted hasta un 20% de todas sus compras". A continuación, le ha pedido los datos y ha asegurado que se la hace en "un minutito".

"¿Tanto?", ha cuestionado ante la rebaja que le asegura. "Eso tendrá truco, ¿cuánto me saldría esta tarjeta al mes?", quiere saber como cliente. Y se responde que "es totalmente gratuita". "Bueno, y ¿cómo sacáis entonces vosotros beneficio de esto? Porque no me cuadra mucho, hoy en día nadie te da ni la hora", replica.

En ese momento, el trabajador señala que le ha pillado "de buenas y la cola está vacía", por lo que le va a contar "el secreto". "Al facilitarnos tus datos aceptas las políticas de comunicaciones comerciales. De esta forma, podrás recibir publicidad acorde a tus gustos y preferencias, ya que gracias a nuestro software de inteligencia artificial sabremos tus hábitos de consumo", explica.

"Ya decía yo que ibais a sacar tajada", contesta. "Además, tendrás esa sensación de exclusividad, por lo tanto cuando vayas a hacer una compra adivina a qué supermercado vas a ir", apunta entonces como trabajador. "Bueno, bueno, pero cómo lo tenéis montado. No se os escapa absolutamente nada", concluye el vídeo.