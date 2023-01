Serio aviso de Hacienda: puedes quedarte sin el cheque de 200 euros

Este 15 de febrero se inicia el plazo para solicitar el cheque de 200 euros destinado a facilitar la adquisición de alimentos a las familias de clase media en el actual contexto de inflación. La petición podrá efectuarse hasta el 31 de marzo.

Según precisa el Real Decreto-ley 20/2022, que es el que regula esta ayuda extraordinaria, el cheque “se dirige a quienes hayan sido asalariados, autónomos o desempleados en 2022, con el fin de paliar situaciones de vulnerabilidad económica, no cubiertas por otras prestaciones de carácter social, como es el caso de las pensiones o el ingreso mínimo vital”. Es decir, los pensionistas y aquellas personas que sean beneficiarias del ingreso mínimo vital no podrán recibir esta ayuda.

No obstante, más allá de esos requisitos, el Gobierno señala en un comunicado que hay que cumplir una serie de condiciones económicas. Por hogar, se necesita haber percibido ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales y tener un patrimonio inferior a 75.000 euros para poder ser beneficiario de la ayuda. No obstante, la vivienda habitual se encuentra excluida del cálculo del patrimonio.

En ese sentido, el cómputo de los ingresos y del patrimonio se realiza sumando las cifras de los familiares que convivan en el mismo domicilio: el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes hasta segundo grado.

Hacienda avisa: la ayuda se puede embargar

Sin embargo, no todas las personas a las que se les conceda la ayuda la van a recibir. La concesión del cheque está gestionada por la Agencia Tributaria, por lo que se aplicará el artículo 169 de la Ley General Tributaria.

El mismo recoge que “con respeto siempre al principio de proporcionalidad, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente” para cubrir las deudas existentes con la Administración Pública.

Ello significa que, en el caso de que se hayan agotado los tiempos de liquidación de una deuda con Hacienda, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); la Agencia Tributaria procederá a congelar el ingreso de los 200 euros y la citada cantidad no podrá ser utilizada. Otros dos supuestos en los que el cheque se embargaría sería no haber pagado una multa de tráfico o no haber satisfecho el pago al que obligue una sentencia judicial.