Si en la nómina de febrero no cobras esta cantidad en 12 pagas, te están pagando de menos

Si este mes de febrero no ves al menos 1.439 euros brutos en tu nómina (en 12 pagas), algo no cuadra. Y si cobras en 14 pagas, la cifra mínima debería ser de 1.234 euros brutos. Así lo explica el equipo de Fiscalidad para todos en TikTok, donde tienen una cuenta en la que se han especializado en la publicación de vídeos sobre legislación fiscal y laboral, así como consejos para optimizar la declaración de la renta para que el pago impuestos sea lo más justo para el contribuyente. Más de 713 mil personas siguen sus contenidos.

La clave está en el carácter retroactivo de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Aunque el aumento entró en vigor en febrero, las empresas deben compensar en este mes la parte correspondiente a enero que no se abonó en su momento. Es decir, si trabajas a jornada completa y cobras en 12 pagas, tu nómina de febrero debe reflejar, como mínimo, 1.439 euros brutos. Si lo haces en 14 pagas, la cifra baja a 1.234 euros brutos. Eso sí, estas cantidades varían proporcionalmente si tu jornada es parcial.

“Lo que no cobraste en enero de la nueva subida del salario mínimo, lo tienes que cobrar en febrero”, aclaran desde Fiscalidad para todos. Y añaden: “Guárdate el vídeo y cuando tengas la nómina, revísala para que no te la líen”.

Este ajuste se debe a que el Gobierno aprobó la subida del SMI a principios de año, pero su aplicación no fue inmediata. Por eso, febrero se convierte en un mes clave para regularizar la situación. Las empresas están obligadas a incluir en la nómina de este mes la diferencia correspondiente a enero, asegurando que los trabajadores reciban el importe completo que les corresponde por ley.

Una vez regularizada la situación en febrero, las nóminas de marzo en adelante volverán a su normalidad. Para quienes cobran el SMI, esto significa 1.184 euros brutos en 14 pagas o 1.381 euros en 12 pagas.

Desde Fiscalidad para todos insisten en la importancia de revisar la nómina este mes. “Dependiendo de las horas que trabajes semanalmente, irá decreciendo el importe proporcionalmente, claro”, explican. Es decir, si tu jornada no es completa, la cantidad mínima que debes cobrar se ajustará en función de las horas que realices.

Así que, si este mes no ves estas cantidades en tu nómina, toca preguntar en el departamento de recursos humanos. No vaya a ser que te estén dejando fuera de la subida que, por ley, te corresponde. Y recuerda: si algo no cuadra, siempre puedes consultar con un experto en fiscalidad o acudir a los sindicatos para que te asesoren. La nómina es tu derecho, y asegurarte de que está correcta es fundamental.