Starbucks cierra temporalmente sus tiendas en Corea y pierde 1,4 millones de dólares para dar un curso de "sensibilidad social" a sus empleados

Starbucks va a cerrar todos sus establecimientos de Corea del Sur el próximo 22 de junio a las 15.00. El motivo es impartir un curso a sus empleados para formarlos en "sensibilidad social" e historia moderna coreana.

Se estima que la compañía va a perder 2100 millones de wones (1,4 millones de dólares) en ventas, según los cálculos de la empresa de análisis de datos IGAWorks.

Esta decisión se lleva a cabo después de que Starbucks haya sufrido una crisis reputacional en Corea del Sur. La culpa recae en una campaña de marketing que fue denominada como Tank Day (Día del Tanque) y que evocó a una masacre cometida en Gwangju, una ciudad situada en el oeste del país.

Las críticas fueron especialmente duras y provocaron que el volumen de compra en las tiendas de Corea cayese un 26%. Ahora Starbucks ha reaccionado cerrando sus tiendas temporalmente e impartiendo un cursos a sus trabajadores. El 22 de junio tan sólo permanecerán abiertos los establecimientos de los aeropuertos.

La campaña de marketing fallida

La campaña Tank Day arrancó el 18 de mayo de 2026. Su objetivo era vender vasos térmicos de gran tamaño, a los que apodaron Tank.

Hasta aquí podría parecer una campaña como otra cualquiera. La cuestión es que la fecha de lanzamiento coincidió con el aniversario de la masacre de Gwangju (1980). En este episodio violento murieron alrededor de 2.000 personas a manos del ejército, que reprimió de manera violenta las protestas a favor de la democracia.

Se trata de un hecho traumático para la memoria del pueblo coreano. La idea de llamar tanques a los vasos de gran tamaño de Starbucks, y la coincidencia con la fecha, fue algo que despertó la indignación.

Llamamiento al boicot y responsabilidad empresarial

El descontento ha llevado a que miles de personas en Corea participen en un boicot contra Starbucks. No sólo han caído las ventas, también han circulado en redes sociales vídeos de clientes destruyendo productos de la compañía.

El asunto se ha convertido en una crisis reputacional de primer orden. La respuesta de los directivos ha sido poner en marcha el curso para los empleados. Esta formación consistirá en unas conferencias sobre "sensibilidad social" e historia, y la recibirán también los ejecutivos de Starbucks y el presidente.

El grupo Shinsegae, que es el que opera Starbucks en Corea del Sur, ha comunicado que con el cierre también pretende transmitir una imagen de seriedad y arrepentimiento. A partir de ahora, también se van a revisar los procesos internos para evitar decisiones de marketing insensibles.