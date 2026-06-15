El sueldo real sube un 7,7% desde 2018 pero la vivienda se dispara: por qué las clases medias no notan que España crece como nunca

El crecimiento económico español es superior a la media europea. El PIB avanzó un 2,8% en el año 2025. En términos de empleo, la Encuesta de Población Activa (EPA) señala que hay más de 22 millones de ocupados en España, lo que supone todo un hito histórico.

Sin embargo, la realidad es que de la macroeconomía no se come. Y aunque los datos nacionales de crecimiento económico y de empleo son muy positivos si se comparan con los de los países del entorno, las clases medias no están notando esa buena situación.

Tal y como recoge El País en un reportaje, los datos de Eurostat señalan que, a pesar de ese crecimiento, el PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo se sitúa en torno al 92% de la media de la Unión Europea (UE).

Ello significa que el PIB per cápita español se encuentra más de veinte puntos porcentuales por debajo de economías como la de Alemania y casi de diez puntos porcentuales por debajo de la economía francesa.

En declaraciones a El País, el responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech, ha explicado que "el PIB ha crecido mucho, pero el crecimiento se ha apoyado más en el empleo que en la productividad".

Reducido aumento de la productividad

Al respecto, el primer informe del Consejo de la Productividad de España advierte de que el reducido aumento de la productividad evita que España pueda converger económicamente con Europa.

Desde 2018, el sueldo real por hora trabajada se ha incrementado un 7,7% frente al 3,6% que ha subido la productividad en ese mismo periodo. Sin embargo, el aumento desbocado del precio de la vivienda hace que esa subida de la remuneración no sea suficiente.

"Cuando se conjugan factores como que los salarios reales no crecen lo suficiente y el precio de la vivienda aumenta más que el de los bienes de consumo, se producen desfases muy importantes", ha expresado Doménech.

Por ello, uno de los principales objetivos económicos de España debería ser incrementar la inversión en innovación para que así la productividad pueda situarse a un nivel similar al de los grandes países europeos.