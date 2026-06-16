Una hacker revela varios nombres vinculados a Dialog, el club Bilderberg del amigo de Trump, Peter Thiel

Estas historias empiezan como las películas de espías, aunque la realidad suele ser más prosaica. Han salido a la luz varios nombres vinculados con Dialog, una sociedad casi secreta al estilo del club Bilderberg que reúne periódicamente a varias celebridades del mundo. ¿Dónde? Aparentemente, en el código fuente de su (también poco conocida) página web.

¿Por qué es importante? Dialog es una suerte de sociedad semisecreta impulsada por multimillonarios de EEUU como Peter Thiel. Thiel es conocido por haber sido parte de la PayPal Mafia, el grupo de emprendedores que alumbró la popular plataforma de pagos electrónicos y que después se convirtieron en magnates (entre ellos, Elon Musk). Thiel es cercano a Donald Trump, al propio Musk y además es fundador de una de las empresas tecnológicas más odiadas del mundo en este momento: Palantir.

Los nombres que han salido a la luz son variopintos. De los sospechosos habituales (el propio Thiel o Elon Musk) a Greg Brockman, el cofundador y presidente de OpenAI; Eric Schmidt, ex CEO de Google; o Jared Kushner, hombre de negocios, "enviado especial de paz" y yerno y asesor de Donald Trump. En este listado que emergía en el código de la página web de Dialog también aparecen la estonia Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores; o el exministro de Transformación Digital de Japón, Taro Kono.

Aunque en dicha lista no aparecen españoles sí figuran algunos hispanohablantes, como el senador republicano estadounidense Ted Cruz o los empresarios argentinos Wences Casares o Marcos Galperin.

Una hacker activista detrás de la noticia

Este listado ya no aparece en el código de la web, aunque El HuffPost ha podido comprobar que sí figuraba en versiones anteriores guardadas en la caché (por ejemplo en Archive.org). El listado de nombres lo ha revelado una de las hacktivistas más conocidas de esta época, maia arson crimew (firma su nombre en minúsculas), una anarquista suiza de 26 años acusada por EEUU de haber protagonizado una serie de intrusiones informáticas y filtraciones. Procura no viajar fuera de Suiza para evitar ser extraditada.

Esta hacktivista saltó a la fama por filtrar el código fuente de compañías como Intel o Nissan y por destapar una copia de una lista estadounidense de personas vetadas de volar que se almacenaba de forma insegura en el servidor de una aerolínea regional. Su caso más sonado, sin embargo, tiene que ver con la intrusión de un colectivo en la compañía de vigilancia y seguridad Verkada. arson crimew y sus compañeros accedieron a más de 150.000 cámaras de vigilancia para denunciar los abusos y riesgos de esta industria.

A través de sus redes sociales, arson crimew ha compartido sus hallazgos. "¿Recuerdan Dialog, la sociedad privada de Peter Thiel que no tiene página web pública ni lista de miembros? Me acaban de informar (junto a otros periodistas) que en el código de su web privada parece haber una lista de algunos miembros", advertía, adjuntando su mensaje con varios pantallazos de algunos de esos nombres. "No sé si se tratan de miembros de la sociedad, ponentes o invitados a sus reuniones, pero tampoco sé hasta qué punto existe tal distinción". "

Dialog no es exactamente un nuevo juguete de los multimillonarios tecnológicos mecenas de Donald Trump: este exclusivo y discreto foro, muy criticado habitualmente por su elitismo, fue fundado hace 20 años por Peter Thiel y Auren Hoffman, otro conocido inversor del mercado estadounidense. En agosto del año pasado el medio Axios publicó en exclusiva los planes de Dialog de adquirir unas parcelas en Washington DC para proyectar una suerte de campus.

Quién es Peter Thiel

Peter Thiel es un nombre conocido del mundo tecnológico y empresarial estadounidense, aunque su fama está empezando a ser global. Formó parte de la PayPal Mafia, el grupo de exdirectivos de la compañía de pagos electrónicos que luego impulsaría Silicon Valley y fundó en 2003 Palantir junto con Alex Karp, hoy CEO de esta multinacional dedicada a la vigilancia: se dedica al análisis y procesado de cantidades masivas de datos para colaborar con las autoridades policiales.

Palantir ha trabajado con el Departamento de Defensa de EEUU, con el ICE o con la CIA y recientemente se volvió viral por publicar un manifiesto que muchos críticos tildaron abiertamente de "tecnofascista".

Ese manifiesto (en realidad, un longevo hilo publicado en X) servía como resumen del libro que publicó Karp, socio y fundador de la compañía, y venía a decir que "Sillicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su auge". "La élite de la ingeniería de Sillicon Valley tiene la obligación de participar en la defensa de la nación".

Thiel, además, es considerado un inquebrantable aliado de Donald Trump: ya apoyó al actual presidente de Estados Unidos cuando concurrió en las elecciones presidenciales de 2016, hace una década.