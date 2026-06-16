El próximo informe del 'caso Leire' de la UCO: a la espera del volcado de dispositivos

Imagen de archivo de una de las personaciones de la UCO de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluirá en un próximo informe del caso Leire el resultado del volcado de los dispositivos electrónicos intervenidos en los registros y requerimientos de documentación practicados a finales de mayo, entre otros, en la sede del PSOE en Ferraz, donde fueron encontrados dispositivos del ex número 3 del partido Santos Cerdán.

Así lo anuncia la UCO en el último informe remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga esta trama, Santiago Pedraz, y en el que precisa que se trata de una "primera aproximación al resultado de las actuaciones practicadas".

Por ello y debido "al poco tiempo transcurrido y a encontrarse en curso los procesos de clonado de los dispositivos electrónicos", este último informe se ha limitado, dice la UCO, "al contenido de las declaraciones testificales y de la información aportada en los distintos requerimientos judiciales cursados".

Un "análisis preliminar" de unas "evidencias" en "fase de tratamiento"

"Se trata por lo tanto de un análisis preliminar y cuyo contenido queda sujeto a la finalización del análisis del resto de evidencias recopiladas, así como a la interpretación conjunta de todas las circunstancias que concurren en la presente causa", anuncia la UCO en su informe, al que tuvo acceso EFE.

Añade así que queda fuera "de este avance, por consiguiente, el análisis de las evidencias procedentes de las diligencias de entrada y registro, las cuales se encuentran en fase de tratamiento: ya sea el volcado y procesado para las evidencias digitales o el escaneado para las evidencias en soporte documental".

¿Qué se intervino?: del portátil de Cerdán a a los discos duros del sótano

Entre esas evidencias, figurarían el ordenador portátil utilizado por el ex secretario de Organización del PSOE, siete cajas de documentación y "dos contenedores con documentación que había sido tirada" por Cerdán, así como dos discos duros, que se encontraba todos ello guardado en una sala bajo llave en el sótano 3 de Ferraz.

La UCO consideró "de interés, por su aparente relación con los hechos investigados", el ordenador, los dos discos duros, una carpeta con las siglas de Oliver Abogados que tenía documentos dentro, una serie de folios y dos agendas con anotaciones manuscritas -en una de ellas se leía "Santos Cerdán enero 2025 mayo 2025"- y una libreta identificada como "Santos Cerdán Sº Organización PSOE enero 2023 Comité de Campaña".

Desde el área de Administración del partido se informó además a los agentes del programa contable que usa el partido y que, en los ejercicios 2024 y 2025, incluyen 100.000 entradas contables, lo que hizo "imposible" un análisis in situ, de forma que fueron aportados voluntariamente en formato Excel.

El registro en casa de Cerdán y en el domicilio de Zarrías

De forma simultánea a la entrada en Ferraz, agentes de la UCO registraron la casa en Milagro (Navarra) de Cerdán así como un domicilio en Madrid del exconsejero andaluz del PSOE Gaspar Zarrías y el del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid).

En su último informe, la UCO ha expuesto a modo de avance parte del contenido de las agendas de Cerdán, así como un documento, titulado Incumplimientos, que también apareció en un ordenador de Leire Díez y en el que ésta anotaba sus gestiones para tratar de invalidar causas judiciales contra el PSOE o el Gobierno, lo que los investigadores han interpretado como una "dación de cuentas" al exdirigente socialista.

También ha abordado "los viajes sufragados por la estructura del PSOE" a Leire Díez y los pagos efectuados a despachos de abogados, a la vista de la documentación obtenida a través de los citados requerimientos judiciales realizados el 27 y 28 de mayo, y que, según la UCO, sitúan a Cerdán en un "papel directivo" de la trama investigada.