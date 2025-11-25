Telefónica anuncia su ERE masivo para más de 6.000 trabajadores: así se reparte entre las siete empresas afectadas

Telefónica ya ha puesto cifras oficiales a su propuesta de ERE masivo a los sindicatos. La compañía ha anunciado el expediente de regulación de empleo que afectará un total 6.088 personas, un número que ha crecido tras constituirse la última mesa de negociación.

La cifra de los 6.088 trabajadores afectados se divide entre las siete entidades integrantes de Telefónica y llega a afectar al 35'3% de la plantilla de las filiales implicadas.

Según adelanta Europa Press de fuentes sindicales, el ERE se reparte así:

3.649 personas para Telefónica de España (41'04% sobre una plantilla total de 8.892).

(41'04% sobre una plantilla total de 8.892). 1.124 en Telefónica Móviles (31'34% sobre una plantilla total de 3.587).

(31'34% sobre una plantilla total de 3.587). 267 en Telefónica Soluciones (23'89% sobre una plantilla total de 1.118).

(23'89% sobre una plantilla total de 1.118). 297 en Movistar+ (34'53% sobre una plantilla total de 860).

(34'53% sobre una plantilla total de 860). 140 en Telefónica Global Solutions (21'94% sobre una plantilla total de 638).

(21'94% sobre una plantilla total de 638). 233 en Telefónica Innovación Digital (23'46% sobre una plantilla total de 993).

(23'46% sobre una plantilla total de 993). 378 en Telefónica S.A. (un 32'58% sobre una plantilla total de 1.160).

Se trata, no obstante, de una cifra que sirve de punto de partida oficial para las negociaciones con los sindicatos y se espera que se vea reducido antes de la firma oficial de todas las partes.. En el anterior ERE vivido en Telefónica, cerrado en enero de 2024, el número de afectados quedó en 3.420, cuando el primer dato planteado llegaba a 5.124.

De momento, la compañía de telefonía y tecnología ha recibido fuertes críticas del Gobierno, que es el principal accionista de la entidad a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se hizo con el 10% de Telefónica, en respuesta a la entrada de la saudí STC con un 9'9%.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ya adelantó su reproche al "indecente" ERE proyectado por Telefónica, "una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos". "El dinero público no está para despedir a nadie", apuntaba este mismo martes, antes de conocer la cifra definitiva de 6.088 afectados.