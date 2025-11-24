Telefónica cifra en más de 5.000 los trabajadores afectados por el ERE; los sindicatos responderán el miércoles

5.040 trabajadores. Esa es la cifra final de trabajadores que se verán afectados por el ERE de Telefónica. Así lo ha comunicado la empresa a los sindicatos, y ha señalado que todas las personas se corresponderán con tres de sus filiales: Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. En concreto, afectará a 3.649 trabajadores de la primera, 1.134 de la segunda y 267 de la tercera.

De momento, no ha trascendido el número de afectados en las otras cuatro filiales del grupo, en las que mañana comenzarán las reuniones de las mesas de negociación para materializar más despidos.

Ante esta petición el sindicato de CC.OO ha informado que responderá "el próximo miércoles 26 de noviembre", y que siempre lo hará con el objetivo de priorizar la voluntariedad de las bajas, así como las buenas condiciones económicas y sociales.

--Noticia de última hora. En ampliación--