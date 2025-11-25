Belén, carnicera, sobre las dificultades para encontrar trabajadores en el sector: "Puede llegar a ganar entre 2.000 y 3.000 euros"

"Tenemos que contratarlo aunque no sepa hacer nada, pagarle el sueldo, la Seguridad Social, etc.", así define Belén, carnicera con más de tres década de experiencia, la situación que atraviesan en el sector, con una falta de relevo acuciante. Pero un escenario que también deja otros aspectos singulares, como los del salario. "Pagamos por enseñar", resume ella. Pero, ¿cuánto? Pues más de 2.000 euros mensuales.

Concretamente, entre 2.000 y 3.000 euros al mes, según relata esta carnicera del Mercado de Santa María de la Cabeza a La Razón. "Los carniceros son una especie en extinción", anota Belén, quien en su establecimiento en el centro de la capital española está acostumbrada a tener que contratar a empleados "sin ninguna formación".

Durante un año de formación, como mínimo, el salario es de 15.876 euros anuales. Luego, pasa a la antes mencionada horquilla económica porque el gran desastre del sector es que "no son capaces de encontrar profesionales que puedan relevarles en el oficio" y "esto hace que muchas empresas acaben cerrando". Así lo explica secretaria general de la asociación de carniceros y charcuteros de España (Cedecarne), María Sánchez, al citado medio.

Una media de edad de entre 55 y 57 años

Y es que la media de edad en el sector ya ronda una cohorte de edad de 55 a 57 años. Prácticamente, profesionales a las puertas de la jubilación. En los últimos 15 años, esa brecha ha ido aumentando hasta situarse en torno al 20% de la pérdida del total de trabajadores. La realidad es peor para los pequeños negocios, donde si no encuentran una persona que tome el testigo, el futuro más probable para esa carnicería de la esquina de toda la vida es el de echar el cartel de cerrado para siempre.