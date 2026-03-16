Declaración de la renta 2026: Hacienda devolverá 590 euros a las personas que cumplan estos requisitos

En la declaración de la renta puedes ahorrar dinero gracias a las deducciones

Ya queda menos para que arranque la campaña de la renta 2026. A partir del 8 de abril puedes presentar la declaración de la renta en modalidad online. Tienes hasta el 30 de junio para completar el trámite. Además, el 6 de mayo comienza el período para hacer la renta por teléfono, y desde el 1 de junio podrás acudir a una oficina de Hacienda para hacer la gestión presencialmente.

Este año hay novedades importantes en la declaración de la renta. Por ejemplo, no es obligatorio presentarla si el año pasado estuviste en paro, sin embargo, sí que existe obligación en caso de que hayas cobrado el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Otro detalle a tener en cuenta es que podrás hacer el ingreso por Bizum si la renta te sale a pagar.

Pero ojo, que no estés obligado a presentar la renta no quiere decir que esta sea la mejor opción. Siempre hay que consultar la posibilidad de que puedas ahorrar a través de las deducciones, por eso merece la pena revisar el borrador antes de evitar el trámite.

Existe una deducción que no todo el mundo conoce y que te puede ayudar a ahorrar hasta 590 euros. Además, está dirigida a los contribuyentes con menos ingresos. Si es tu caso va a resultar importante para que puedas sentirte algo más desahogado.

La deducción de hasta 590 euros en la declaración de la renta

Esta desgravación de la renta depende directamente de tus ingresos. Si cobras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 17.094 euros al año, puedes aplicarla.

Así lo recoge el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, una norma que aprobó el Gobierno para que las personas con ingresos más bajos pudiesen ahorrar en la declaración de IRPF.

En el caso de que cobres exactamente el SMI, la deducción es de 590 euros. Y la desgravación no acaba ahí: si has percibido ingresos ligeramente superiores también tienes derecho a aplicarla.

Hacienda ha establecido el máximo en 20.048,45 euros, siempre y cuando no tengas otras rentas superiores a 6.500 euros. Si cobras por debajo de esto, la Agencia Tributaria te devolverá la cantidad que corresponda.

En concreto, por cada euro que superes el SMI, a la deducción se le restará 20 céntimos. Si ganas 18.500 euros, la desgravación es de 309,69 euros, y si cobras 19.000 euros, podrás deducirte 209,69 euros.

Otras deducciones en la declaración de la renta 2026

Una de las desgravaciones que más permiten ahorrar es la del seguro de hogar: hasta 1.356 euros, aunque para ello hay que cumplir ciertos requisitos:

Ser propietario de una vivienda adquirida antes de enero de 2013.

Que el seguro esté vinculado a una hipoteca activa.

Que esté contratado con la misma entidad desde que empezó el préstamo.

Y no es la única deducción importante. Por ejemplo, si haces obras en tu casa para mejorar la eficiencia energética, podrás desgravarte hasta el 60% de la inversión. Si tienes un plan de pensiones, puedes ahorrar hasta 1.500 euros al año. Y si has hecho donaciones a ONGs, podrás ahorrar hasta el 80% de los primeros 250 €.