Un estudiante de 21 años se gasta 25 euros en lotería y acaba ganando una mansión valorada en 2,8 millones de euros

De becario a propietario. Esta ha sido la gran transformación que ha tenido lugar en la vida del joven alemán Jonas Groth, quien es trabajador en prácticas en un banco. A sus 21 años, puede presumir de ser ese chico que nunca había ganado nada a hacerse con el premio gordo de un sorteo en el que participó con un gesto tan simple que no era consciente de lo que se había llevado al ver que tenía el boleto ganador de la rifa.

Al principio estalló de júbilo pensando qué iba a hacer con los 10.000 euros que había ganado. Pero después se dio cuenta de que el premio era mayor y le faltaba un cero. Eran 100.000 euros en efectivo. En su cabeza comenzaba a dibujarse la idea de unas vacaciones esquiando junto a su familia en los Alpes.

Pero ese no era el gran premio, sino una cantidad en metálico que también llevaba aparejado. ¿Qué podía ser mejor que el dinero? ¿Un piso? Casi, porque lo que le había tocado era una lujosa vivienda. No es una casa cara sin más, es una auténtica villa de lujo valorada en 2,8 millones de euros, según recoge el portal germano Focus aludiendo al comunicado de la empresa de loterías Omaze.

Jonas: "Ahora sí podemos irnos de vacaciones, pero nos alojaremos en nuestra propia villa"

Situémonos. Mansión lujosa en la localidad de Icking, en Baviera, pero enmarcada en auténtico entorno natural de envidia. Se trata de una mansión de 400 metros cuadrados erigida al sur de Múnich, muy cerca del lago Starnberg, y con vistas a los Alpes. Todo ello llevó a Jonas a resolver que "ahora sí podemos irnos de vacaciones, pero nos alojaremos en nuestra propia villa".

"Todavía vivo con mis padres, pero ahora ellos pueden vivir conmigo"

No fue en lo único que reparó este joven. "Todavía vivo con mis padres, pero ahora ellos pueden vivir conmigo", indicó con ironía, para remarcar que no piensa hacer cambios en su rutina diaria ni en su carrera profesional. La idea es quedarse con la vivienda como un lugar vacacional y de escapadas en el que crear bellos recuerdos con los suyos.