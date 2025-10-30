Gana 23 millones de euros en la lotería y aunque quiere jubilarse su primera decisión tiene a sus nietos de protagonistas

Premio histórico en Francia. Un residente del departamento francés de Gironda (ubicado en el sudoeste del país) ha ganado 23 millones de euros en la lotería gracias a que su boleto contaba con los cinco números premiados en el sorteo y, además, con el número complementario.

La cantidad, que equivale a 875 años del salario medio en Francia para un empleado del sector privado (situado en 2.190 euros netos al mes), supone el premio de lotería más alto que se haya repartido nunca en el departamento de Gironda.

En declaraciones al medio de comunicación francés Sud-Ouest, el afortunado ha destacado que ese gran premio de 23 millones de euros "llega en el momento oportuno, porque me iba a jubilar".

No obstante, aunque el hombre quiere jubilarse, la primera decisión en relación con el dinero ganado en el sorteo va a tener como protagonistas a sus nietos: va a adquirir una vivienda con piscina para ellos.

Además, ese inmueble también debe cumplir otra característica muy importante, que disponga de un gran garaje. "Quiero una casa con piscina para que mis nietos se diviertan y, sobre todo, un gran garaje para guardar mis numerosas herramientas", ha subrayado el ganador de la lotería.

Por otro lado, el plan de las hijas del afortunado (que están muy unidas entre ellas) es destinar parte de esos 23 millones de euros a construir una residencia privada en un gran terreno para poder vivir juntas. Otro de los proyectos es crear un huerto compartido.

Lo que queda claro es que en este caso, más allá de lo puramente material, el elevado premio va a tener como principal finalidad que la familia pueda pasar más tiempo junta, ya sea en esa casa con piscina pensada para los nietos, en ese gran terreno con residencia privada o en el huerto.