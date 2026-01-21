Un joven agricultor dice basta a los precios por las naranjas y se inspira en su abuelo para buscar su negocio del siglo

Paco, el agricultor que le planta cara a los intermediarios para que le paguen lo que merece por sus mandarinas.

Cuando las cuentas del campo dejan de cuadrar, hay quien se resigna y hay quien decide rebelarse. Un joven agricultor de Burriana ha optado por lo segundo tras plantar cara a los precios irrisorios que le ofrecían por su cosecha de naranjas. Su propuesta es tan sencilla como incómoda para los intermediarios: establecer un precio justo que beneficie tanto al productor como al consumidor.

El protagonista es Paco, conocido en TikTok como Don Paco. En uno de sus vídeos más virales, explica el origen de su determinación con honestidad: “Estoy en el mismo campo del año pasado. Hace un año que murió mi abuelito y quise emprender yo este proyecto”. Tras el fallecimiento de su abuelo Faustino, decidió recoger el testigo familiar y continuar con el cultivo de cítricos, con especial esmero a la Clemenules, la variedad de clementina que es la joya de la huerta castellonense.

Durante meses, Paco asumió todas las tareas agrícolas sin contratiempos, pero el conflicto surgió en el momento de la venta. “He sacado adelante el trabajo de todo el año, pero ahora, para vender la fruta, necesito vuestro apoyo”, confiesa antes de detallar su indignación: “He ido a hablar con algún comerciante y me quieren pagar 30 céntimos por esta fruta, cuando después a ti te cobran 2 euros en el súper. ¡No me da la gana!”.

Esta comparativa refleja una realidad crítica en el sector primario: precios en origen que apenas cubren los costes frente a importes que se disparan en los supermercados, donde las naranjas suelen oscilar entre los dos y tres euros por kilo. Ante este desequilibrio, Paco decidió buscar una alternativa directa.

Su respuesta ha sido lanzar su propia tienda online, con un nombre que rinde tributo a su legado familiar: Naranjas del Abuelo. “Para que nos podamos ayudar mutuamente, he creado la web naranjasdelabuelo.com”, explica. Desde este portal, vende su cosecha a un euro el kilo, con envíos a toda España y la garantía de un producto recién recolectado.

El mensaje se ha difundido con rapidez, superando el medio millón de visualizaciones y convirtiéndose en inspiración para muchos agricultores en su situación. Paco concluye su mensaje con una petición directa: “Si queréis disfrutar de una naranja directa del campo valenciano, hago envíos a toda España. ¡Os espero, os necesito!”. Entre la herencia de su abuelo y el hartazgo ante el sistema, este joven ha decidido labrar su propio camino.