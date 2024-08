Uno de los cruceros más grandes del mundo decide dejar 90 millones de euros en España

Royal Caribbean invierte más de 91,5 millones de euros para actualizar del Allure of the Seas.

El anuncio de la próxima renovación del crucero 'Allure of the Seas' de la compañía Royal Caribbean en los astilleros de Navantia en Cádiz ha sido recibida con satisfacción por la plantilla de la empresa ya que este contrato, cifrado en unos 91,5 millones de euros, supondrá mantener la carga de trabajo en la comarca.

Fuentes sindicales han explicado que la actualización de este crucero estaba prevista "para 2020" pero que "se suspendió debido a la pandemia de la Covid-19, hasta que ahora finalmente se ha dado luz verde a este proyecto. De hecho, esta obra forma parte del programa Royal Amplified de Royal Caribbean que comenzó en 2018 y que abarca la reforma de hasta diez de sus barcos.

En concreto, el 'Allure of the Seas' llegará a los astilleros de Cádiz en febrero de 2025 y supondrá tres meses de reparaciones, abandonando el dique gaditano, previsiblemente, en mayo de ese mismo año.

No obstante, estas mismas fuentes han comentado que "hasta el verano que viene" está previsto que el astillero de Navantia en la Bahía de Cádiz vaya encadenando reparaciones de barcos y cruceros, lo que es "una buena noticia" para los trabajadores de la industria del metal.

Esta renovación forma parte del programa Royal Amplified de Royal Caribbean, que comenzó en 2018, un ambicioso programa que abarca la renovación de hasta diez barcos de la compañía para mejorar todas las facetas de la experiencia de los huéspedes desde la zonas comunes hasta las actividades en tierra. Las renovaciones se han centrado en los barcos más demandados por los cruceristas.

La 'remodelación': nuevas suites panorámicas, terraza con piscina, 'laser tag' y 'escape room'

La remodelación de 'Allure of the Seas' incluye la incorporación de nuevas suites panorámicas sobre el barco puente, una terraza de piscina de nuevo diseño, toboganes de carreras, un bar tiki caribeño, un bar deportivo y un restaurante de estilo sureño, una escape room y una zona de laser tag, entre otras actualizaciones.

'Allure of the Seas' será uno de los seis barcos de Royal Caribbean que navegarán desde cinco destinos en Europa el próximo verano. El barco operará desde Barcelona en itinerarios de siete noches que incluyen Marsella, La Spezia para Florencia y Pisa, Civitavecchia para Roma y Palma de Mallorca. Después de su temporada en el Mediterráneo, se trasladará a Fort Lauderdale (Florida) en noviembre de 2025 para itinerarios por el Caribe.

'Allure of the Seas', que realizó su viaje inaugural en diciembre de 2010, fue construido en los astilleros de STX Europe en Turku (Finlandia). Es el buque hermano del 'Oasis of the Seas', que también fue reformado en el año 2019.

Capacidad para más de seis mil pasajeros con 2.700 camarotes

Este crucero tiene capacidad para 6.318 pasajeros (5.400 en ocupación doble) y 2.384 tripulantes aproximadamente. Cuenta con 18 cubiertas de las cuales 15 son para pasajeros y 2.700 camarotes.

En sus siete vecindarios temáticos posee una impresionante e innovadora oferta de ocio y restauración para todos los públicos entre las que destacan el Aquatheater (la piscina de saltos acrobáticos más profunda de alta mar), Central Park, (un parque con más de 12.000 plantas naturales), una tirolina, dos piscinas para hacer surf, un tiovivo hecho a mano, además de la más variada oferta gastronómica.