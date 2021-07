7 cosas que debes considerar antes de dejar una mala reseña en un restaurante

“Valoro mucho cuando alguien me envía un correo y me cuenta que su experiencia no ha sido buena, porque así puedo analizar lo sucedido y solucionarlo, ya sea un problema con los trabajadores o un ajuste de sabor, que no suele ser el caso. Cuando alguien me cuenta su mala experiencia en mi restaurante, me lo tomo más en serio. Si es una reseña pública maleducada, no me lo tomo tan en serio”. ― Erika Thomas, propietaria de High Point Creamery, Denver.