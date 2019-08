7 cosas que la gente con ansiedad social quiere que sepas

2.- No somos maleducados, tenemos miedo

Las personas con ansiedad social a menudo tienen miedo de que otras personas las consideren maleducadas. Fiona Thomas, de 32 años, asegura que se pone tan tensa que no puede moverse ni hablar. “Me hace parecer muy maleducada”, se lamenta la autora de Depression In A Digital Age . “En ocasiones no puedo hablar mi mirar a alguien a los ojos y me siento muy culpable por ello. Muchas veces mando mensajes a la gente cuando ya ha pasado todo y pido disculpas por mi comportamiento”.

3.- No hay un botón de apagar

Ellie Pool, de 19 años, dice que la ansiedad social ataca en cualquier momento, y que cuando sucede, ya no hay marcha atrás, no es posible apagarla. Más de una vez ha tenido que abandonar una reunión por ello. “Cuando empieza, ya no hay forma de pararla. Antes me costaba mucho explicarles a mis seres queridos que no era decisión mía evitar una situación por la ansiedad, sino que físicamente no me quedaba más opción”.