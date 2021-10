A la espera del próximo “susto” que nos dé la pandemia

Marta Fernandez Jara/Europa Press via Getty Images Un hombre recibe la vacuna contra la gripe en un centro de salud de Madrid, el 25 de octubre de 2021.

Debemos ser muy cautelosos, el riesgo no ha desaparecido Daniel López Acuña

“Tenemos el caso de algunos países bálticos, como Letonia, con la incidencia más alta de Europa [1.200 por 100.000], que han tenido que recurrir al confinamiento para reducir los contagios; tenemos países con tasas de vacunación muy bajas, como Rumanía y Bulgaria, que ya están teniendo altas incidencias; o el caso de Rusia, que ha tenido que decretar una semana de vacaciones forzosas por los contagios”, enumera López Acuña. Porcentaje de población vacunada frente al covid en los distintos países:

Dejemos de “mirarnos todo el rato el ombligo” Conviene recordar que la pandemia es global y que a veces hay que “dejar de mirarse el ombligo todo el rato”, propone Pedro Gullón, especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva. “Toca entender que en otros países lo están pasando muy mal, y que esto [la pandemia] no acabará realmente hasta que no termine en todo el mundo”, explica el epidemiólogo, que admite que “tenemos un problema con el crecimiento que está habiendo en Europa”. Gullón explica que “casi todos los países tienen políticas mucho más aperturistas que hace unos meses”, y que “ahora se hace mucho más difícil implementar medidas no farmacológicas”, como cierres y confinamientos. “Si la campaña de vacunación de un país no es especialmente fuerte y, a la vez, no se está complementando con nada, se producen incrementos altos”, resume.

Tenemos un problema con el crecimiento que está habiendo en Europa Pedro Gullón

El caso más dramático es quizás el de Rusia, que esta semana bate récords de hospitalizaciones y muertes por covid, con más de 1.100 fallecimientos registrados en sólo 24 horas. Apenas un tercio de su población está completamente vacunada, con lo cual hay muchas más personas “susceptibles de sufrir enfermedad severa”, recuerda López Acuña. Pero también está el caso “paradigmático” de Reino Unido, cuya política de cero restricciones implantada en julio ha propiciado que el país supere los 900 casos por 100.000 habitantes, pese a tener dos tercios de su población vacunada. He ahí “un escenario hacia el cual no debemos ir”, advierte el exdirectivo de la OMS.

ECDC Incidencia acumulada a 14 días en las regiones de la UE, con datos del 20 de octubre.

¿En España también se pueden descontrolar las cosas? La pregunta ahora es: ¿es que acaso podría España llegar a ese punto, con el 90% de su población diana inmunizada y, actualmente, en riesgo bajo? “Sería difícil que pasase, pero nunca es descartable”, responde Gullón. “Aunque en España la situación sigue siendo buena, se empieza a ver un estancamiento de la incidencia, e incluso un pequeñísimo repunte, y no sabemos a dónde llegará. Siempre hay que estar vigilando”, sostiene.

Riesgo bajo no es riesgo nulo

López Acuña coincide: “Quizás no con la misma magnitud, pero esto también puede producirse en España”. “Recordemos que la vacuna no es esterilizante, no impide el contagio ni la infección; así que por más que tengamos al 100% de la población vacunada, podremos seguir teniendo contagios”, apunta el epidemiólogo. “Riesgo bajo no es riesgo nulo”, dice. Ojo con el desmantelamiento del sistema sanitario El “desafío”, sostiene Acuña, está en hacer lo posible para “no entrar en esa espiral de repunte de casos” que se observa en otros países de Europa, y así garantizar que la temporada invernal —con otros virus respiratorios pululando, especialmente el de la gripe— sea “un poco más manejable”. Para el epidemiólogo, es fundamental blindar el sistema sanitario y de salud pública ahora que la situación es favorable, y no esperar a que se descontrole o a que sus profesionales no den abasto para pensar en reforzarlo.

Lo que ahora se producen son brotes, y tenemos que tener la capacidad de diagnosticarlos y aislarlos Daniel López Acuña

“Lo que ahora se producen son brotes, y tenemos que tener la capacidad de diagnosticarlos y de aislarlos”, recuerda López Acuña. “Y eso implica no hacer lo que se está empezando a hacer, que es desmantelar los aparatos de rastreadores, de salud pública, los refuerzos de la Atención Primaria”, cita. Según los cálculos realizados por El País con información de las comunidades, al menos 21.000 sanitarios que fueron contratados en España por la pandemia van a ser despedidos. Para López Acuña, esto es un error. “Tenemos que dar la lucha intensamente; no sólo cuando están saturadas las UCI y los hospitales, sino cuando hay que controlar los brotes”, señala.

Jorge Gil/Europa Press via Getty Images Dosis de vacunas contra la gripe y la covid en un centro de salud de Valencia, el 27 de octubre de 2021.

La pandemia “no es estática” Pedro Gullón insiste en recordar que la situación de la pandemia “no es estática”, y que “el virus tiene sus ciclos”, que se repiten “aproximadamente cada dos meses”. De este modo, es fácil que las tornas cambien, y que la curva descendente de una región vaya en sentido contrario en cuestión de semanas, y viceversa. Lógicamente, las vacunas ayudan mucho —sobre todo para evitar los casos graves—, pero no se puede descartar que volvamos a ver “picos”.

El virus tiene sus ciclos, que se repiten aproximadamente cada dos meses Pedro Gullón