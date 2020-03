"La sociedad no tiene integrado que pueda haber mujeres y hombres con otros genitales"

Aitzole Araneta Aitzole Araneta, sexóloga y activista transfeminista española.

“Mi colectivo ha sido históricamente echado de su casa, ha abandonado los estudios por acoso, ha tenido una alta tasa de desempleo o ha sufrido el tener que pasar por un psiquiatra y que te certificase una enfermedad mental si querías ser reconocido en los papeles. Y eso no son privilegios”. Son palabras de Aitzole Araneta, sexóloga, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de San Sebastián y activista por los derechos de las personas trans, aunque ella prefiere el término de “personas en situación de transexualidad”. Responde así a aquellos que argumentan que ha tenido “privilegios por el hecho de ser un hombre” parte de su vida. En los últimos meses ha resurgido una polémica —“sobre todo en redes sociales”— sobre si las mujeres trans forman o no parte del sujeto del feminismo. Hay quien dice que no es así, como Lidia Falcón argumentaba a este mismo medio. Porque, entre otras cosas, al haber nacido con otros genitales, no han sufrido la misma opresión que las mujeres cis (no transgénero) y su lucha es otra. “Es una polémica que cuando salió el autobús de HazteOír que decía ‘las niñas tienen vulva, los niños tienen pene’ no estaba en el aire”, señala Araneta a El HuffPost. Para ella, el problema es que hay un discurso en un “pequeño sector del movimiento feminista que defiende algo parecido a la extrema derecha” con las personas “en situación de transexualidad”. Ella prefiere utilizar este término porque “se trata de una situación, como ser rubia o alta”. Defiende que “nadie cambia de sexualidad” y que ellas siempre han sabido quiénes eran. “Pero en la sociedad no tenemos integrado que pueda haber mujeres y hombres con otros genitales diferentes”, asegura.

Dicen que somos hombres que venimos a dinamitar el feminismo por dentro

El discurso de las personas transexcluyentes, según la activista, “viene a decir que las mujeres que hemos nacido con pene no somos mujeres, sino hombres que nos apetece vestirnos con ropas femeninas o que queremos dinamitar el movimiento feminista por dentro. Es decir, niegan quiénes somos”. Entiende que “es muy difícil ponerse en el lugar de alguien que haya estado en situación de transexualidad”, pero siente una continua sensación de “que te dicen quién eres”. “Hay poca gente que lo haya vivido y es difícil empatizar con algo tan complicado de explicar” Y cree que estos discursos van “en contra de determinados discursos feministas”: “Si convierte a aquellas mujeres con capacidad de gestar en las verdaderas mujeres, va a haber muchas que no lo serán. Y no me refiero solo a las que están en situación de transexualidad”. La operación de menores, otra de las críticas Otra de las críticas que insiste en contestar Arendeta es la de las operaciones de los menores trans. “Dicen que se opera a niños de 4 ó 5 años por capricho de los padres y eso es mentira, no hay ningún niño de esa edad al que le suceda. Primero, porque es ilegal. Y segundo, porque a un niño que no se ha desarrollado se le introduciría hormonación exógena en balde, no se puede operar a los niños”, asegura.

Los niños y las niñas sólo quieren que se les reconozca y se les acepte