Alfonso Guerra: "La monarquía se votó tres veces en España"

Alfonso Guerra, en una intervención ante los medios

De nuevo sobre Juan Carlos de Borbón, Guerra ha recordado que “tuvo la oportunidad de recibir todos los poderes de un dictador” y ha puesto en valor que los rechazase y que apostase por “una democracia que funcionase”.

También, que “volviese a elegir la democracia” en el golpe de Estado del 23-F. tiempo después cuando ocurrió el golpe de Estado del 23-F. ”Él, por dos veces, decidió que hubiera democracia. Esto no solo no había ocurrido nunca en España, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo”, ha reclamado Guerra.

Pese a la situación de duda existente sobre la figura del emérito, el histórico socialista “se niega rotundamente” a que “una gestión personal que, desde luego, no tiene buen aspecto pueda eclipsar su labor”.

“Es tan injusto que me daría vergüenza. No tengo ningún compromiso por la persona, pero es que uno tiene que ser digno durante toda la vida y hay que ser digno cuando una persona se comporta bien y digno cuando una persona se comporta mal para condenarla, pero no hay que tapar lo bueno que ha hecho porque los seres humanos somos así”, ha añadido Guerra.