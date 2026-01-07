Una directora de un colegio público es la candidata de Se Acabó la Fiesta para las elecciones de Aragón

Empieza la fiesta en Aragón. Por sorpresa, el Boletín Oficial de esta región ha publicado este miércoles las candidaturas a las elecciones autonómicas anticipadas para el próximo 8 de febrero, a las que concurre por primera vez Se Acabó la Fiesta, el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández. En las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre, esta agrupación de electores no concurrió.

En el número 1 de la lista por la provincia de Zaragoza, y por tanto candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, está Cristina Falcón Aldana, graduada en Derecho, Magisterio en Inglés y Educación Infantil y Máster en Educación Socioemocional. Actualmente, es directora de un colegio público.

Desde la formación de Alvise destacan que Cristina Falcón ha dedicado toda su vida laboral a la enseñanza pública y dirige uno de los centros de Zaragoza con especialización en alumnado con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

"Tras doce años como profesora de inglés en un centro, cinco de los cuales ocupando el puesto de coordinadora bilingüe British Council, he llevado también la gestión fiscal del mismo y la jefatura. He sido nombrada por la Administración para ocupar la Dirección del centro este curso escolar 2025-2026", escribe ella misma en su perfil de Linkedin.

Como cabeza de lista en la provincia de Huesca se presenta Jorge Luis Falcó Boudet, profesor de la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Además, es investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) y coordinador del máster universitario en Ingeniería Electrónica.

Finalmente, por Teruel, se presenta Carlos Aranda Anquela, un exárbitro de Tercera División que se define en sus redes sociales como "un apasionado por el protocolo y la comunicación institucional, con formación en Ciencias Políticas y de la Administración y un Máster en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos".

Se acabó la Fiesta ya compitió en Aragón en las elecciones europeas de 2024, cuando obtuvo 19.961 votos en la provincia de Zaragoza (5,24%), 4.031 votos en Huesca (4,69%) y 2.520 votos en Teruel (4,65%). De esta manera, se situó como cuarta fuerza política - por delante de Sumar - al aglutinar un 5,09% del voto total. Con este mismo resultado, obtendría representación parlamentaria en la próxima legislatura aragonesa.