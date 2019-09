Amaia no es la primera en promocionar su disco desnuda: Malú, Melendi y Edurne lo hicieron antes

Completamente desnuda, con medio cuerpo bañado en pintura azul y unas botas del mismo color. Con esta imagen, Amaia Romero consiguió más de 60.000 me gusta en Instagram en solo 20 minutos.

La ganadora de OT 17 encendió las redes con estas fotos. Aunque no era la primera vez que la veíamos como Dios la trajo al mundo —ella misma confesó al visitar a los triunfitos de la generación siguiente en la Academia que lo primero que vio en las redes tras el talent fue una foto suya desnuda— la del 28 de junio 2019 era una ocasión especial. La instantánea le sirvió para anunciar la salida de su primer disco Pero no pasa nada, a la venta desde el viernes 20 de septiembre.

En la imagen de portada del álbum, Romero aparece flotando en el aire tumbada en una sala prácticamente vacía. No es la única de la promoción del disco en la que aparece desnuda. Nueve días antes había publicado otra de la misma sesión de fotos y el 6 de agosto compartió parte del making of.

La autora de la sesión es la diseñadora de moda y fotógrafa Paloma Wool, que tenía muy clara la intención de las fotos. “Pensé en ponerla levitando porque la situación que vive es como un sueño. Ha pasado de ser una estudiante de Pamplona a recibir muchísima atención”, dijo en una entrevista publicada en S Moda.

“En cuanto a la escenografía, disparamos las imágenes en un set más grande que no se ve al completo en la portada, pero que se verá en otros carteles promocionales. Ese set más amplio simboliza la realidad, lo mundano, mientras que el cuarto que aparece en la carátula es como una sala de espera, como la de un médico o un dentista, y representa el lugar en el que han estado aguardando sus fans mientras preparaba el disco”, añadió.

Para muchos de sus seguidores el desnudo de la navarra fue toda una revolución. Pero no, quitarse la ropa en una portada no resulta tan transgresor. Tampoco lo es hacerlo con el cuerpo decorado bodypainting ni en una postura mística. Artistas como John Lennon, Grace Jones, Prince y, más recientemente, Edurne, Melendi o Miley Cyrus ya se desnudaron para las portadas de sus discos. Ellos jugaron con ventaja: en 2010 no había que pelearse con la censura para subirlos de Instagram.

1. John Lennon y Yoko Ono - Unfinished music vol. 1: Two virgins (1968)

Secretly Canadian

Este álbum fue el primero de una serie de discos (Unfinished Music) que se centraban en la vida de Lennon y Ono. Ambos querían aparecer desnudos en la portada como símbolo de transparencia y virginidad, pero les daba vergüenza mostrarse así ante un fotógrafo. Lo solucionaron poniendo el autodisparador. La cámara era del jefe de promoción de Apple Corps y, aunque no llegó a ver a la pareja desnuda, el fue el encargado de revelar las imágenes. La discográfica Capitol se negó en rotundo a sacarlo y Apple Records puso muchas pegas para publicarlo. Para evitar el desnudo, colocaron una especie de funda de papel marrón que solo dejaba ver sus caras. En la parte de atrás, se les veía de espaldas sin ropa.

2. Grace Jones - Island Life (1985)

Island Records

¿A qué te recuerda esta foto? Sí, al desnudo con botella de champán de Kim Kardashian para la revista Paper Magazine de 2014. No es casualidad, el fotógrafo es el mismo: el francés Jean-Paul Goulde. A pesar de lo que pueda parecer de un primer vistazo no es una foto, sino un montaje de varias imágenes con trozos de distintas sesiones de fotos. Lo que se dice un Photoshop a la antigua usanza.

3. Prince - Lovesexy (1988)

RCA Records

El autor de Purple Rain protagonizó una angelical y mística imagen de portada en la que aparece sobre varias flores para su quinto trabajo. El posado surgió como respuesta a las idas y venidas de Prince con el Parents Music Resource Center (PMRC), que incluyó uno de sus temas (Darling Nikki) en su lista de canciones prohibidas. Y sí, la portada dio mucho que hablar. Tuvo que cubrirse con una funda negra para su venta.

5. Seal - Seal (1994)

Warner Music

El cantante se quitó la ropa en su primer disco y posó sobre un fondo blanco. La portada pasó desapercibida. Pero después de ese trabajo, en el que aparecían éxitos como Kiss from a rose, ganó tres premios Grammy se casó con la supermodelo Heidi Klum.

Melee Entertainment

Para su octavo disco, el rapero se desnudó con su pareja, la actriz Coco Austin. La imagen, en la que aparecen tumbados en la cama, estuvo censurada en varios países. El artista además tuvo problemas para su publicación hasta que Melee Entertainment decidió aceptar la carátula.

7. El Canto del Loco - Personas (2008)

Sony Music

Aunque ya no te acuerdes, en 2008 viste a Dani Martín desnudo en la portada de Personas, el quinto y último disco de El Canto del Loco. La imagen representa el concepto del disco en el que, según explicó el grupo a El Mundo, querían recalcar la “naturalidad” y la “serenidad”. Martín detalló en esa entrevista que para la sesión de fotos se habían quitado todos los complejos: “Durante años me avergonzaba de estar gordito y espero que no se frivolice con los desnudos. Nos mostramos como nacemos”.

8. Maroon 5 - Hands all over (2010)

A&M/Octone

“Las manos por todas partes”. Esa es la traducción literal del título del tercer disco de Maroon 5. Y también lo que quiso mostrar su vocalista Adam Levine en la portada de la edición deluxe del álbum. Un desnudo integral que deja ver todos sus tatuajes, solo tapando sus partes íntimas con manos de mujer. En la carátula de la versión original del disco aparece la modelo Rosie Hardy, también desnuda, sobre una cama.

9. Melendi - Volvamos a empezar (2010)

HuffPost Spain

Una mezcla entre Tarzán y Blade Runner. Eso fue lo que se dijo cuando Melendi sacó su quinto trabajo de estudio. La hoja de parra le convertía en una especie de Adán, el primer hombre en la Tierra para los cristianos, y de ahí que tenga relación con el “volver a empezar” del título del disco. Eso sí, la foto tiene truco. Ramón no posó en Times Square sino que está hecha con un croma.

10. Edurne - Nueva piel (2010)

HuffPost Spain

Podría decirse que el cuarto disco de la extriunfita es el más parecido al de Amaia. Y ¡sorpresa! usan bodypainting. La técnica, que le tapa los pechos y de cintura para abajo, fue una apuesta personal de Edurne. “El resultado ha sido mucho mejor de lo que tenía en mí cabeza”, dijo en una entrevista a La Información.

11. Rihanna - Unapologetic (2012)

Def Jam Recordings

RiRi se quitó todo para la portada de Unapologetic. La imagen creó gran revuelo en redes sociales, también era la primera vez que dejaba ver su tatuaje de debajo del pecho, aunque para tapar sus pezones se alió con los editores de imagen y esos grafittis que incluyen los títulos de las canciones.

12. Miley Cyrus - Bangerz (2013)

RCA

No podía faltar en esta lista. Miley Cyrus no iba a ser menos que los demás y también se desnudó para su disco Bangerez. A pesar de que esta portada no fue la definitiva —fue descartada por los fans por votación antes de lanzar el disco—, sí que dio mucho que hablar: la imagen solo era el principio, después vino su desnudo en lo alto de una bola de demolición en Wrecking Ball.

13. Malú - Sí (2013)

Sony Music

Como Albert Rivera, Malú también se desnudó para promocionar su trabajo. Él lo hizo en 2006 y ella, en 2013. En la portada de Sí aparecía desnuda tumbada en posición fetal sobre el agua. Con esta foto, a cargo del fotógrafo de Rubén Martín, quería sacar su lado “más dulce en el terreno personal e interpretativo”.

14. Sky Ferreira - Night Time, My Time (2013)

Capitol Records

La estadounidense, de 27 años, sacó su primer trabajo de estudio por todo lo alto: con un desnudo similar al que protagonizó cuando la revista Payboy volvió a sacar chicas sin ropa en portada. En un primer momento, la cantante subió una imagen a Instagram con el hashtag #Instasafe con los pezones tapados con una banda verde donde se incluía el título. Cuando lanzó el álbum se hizo pública la versión explícita.

Robbie Williams

Rock DJ, Angels... A Robbie Williams le gusta desnudarse en los videoclips y, está claro, también en sus portadas. En los dos primeros volúmenes de sus discos autoeditados Under The Radar el británico se quitó la ropa para... bueno, juzga tú mismo.

16. Aventura - Inmortal (2019)

@romeosantos

Romeo Santos se desnudó en el lanzamiento del single junto a su antiguo grupo: Aventura. Sí, los de “no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión”. Lo hizo un 2 de abril —día de los inocentes en EEUU— y horas después comunicó que era una broma para sus fans. Eso sí, él tampoco se libró del cachondeo de sus seguidores y su pose fue objeto de numerosos memes.