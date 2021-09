Auf wiedersehen, Angela: el fin de la era Merkel

Ambos coinciden en que ese legado merkeliano adolece de una “fragilidad importante”, porque va de la mano de su figura. Sin ella, se abre el abismo, porque nadie sabe qué puede pasar y no hay visos de que se pueda sostener lo construido por ella, no por personalismo, sino por convicción. Ya se están empezando a ver grietas, apuntan, como cuando mandos de la CDU avisan de que no puede haber otra “llegada masiva” de refugiados afganos, como la de sirios de hace seis años.

Su impronta ha sido también única, en Alemania y en Europa. El analista argentino destaca que sacó los pies del tiesto en un escenario “en el que el macho alfa domina la escena y genera poder a través de sus gestos”. Pone ejemplos que todos tenemos en mente: Donald Trump , Nicolás Sarkozy , Silvio Berlusconi . En estas llega Merkel, que por no cambiar no ha cambiado en 16 años ni de ropa ni de peinado, y se libera de todos estos gestos altaneros y accesorios y se centra en lo importante. “Soy una empleada del estado”, repetía.

No es que ella estuviese “poniendo cosas de vanguardia en la agenda”, sino que sabía ver las necesidades y reclamaciones y buscarles solución, como al papel creciente de la mujer en el mundo laboral, las preocupaciones climáticas o los matrimonios homosexuales, cuya tramitación facilitó aunque ella misma acabara votando en contra. “Su partido se había quedado en los años 80 y lo llevó al siglo XXI, y eso permitió que, al menos durante los años en los que ella estuvo, sobreviva y no le pase como a otras centroderechas de casi todos los países europeos”, ahonda.

Markus Schreiber ASSOCIATED PRESS La (no evolución) de Angela Merkel, desde su llegada al poder en 2005.

Lo mejor, lo peor

Gil Benito destaca, por encima de políticas concretas, el aire diferente que ha aportado Merkel en estos años y que, por contraste, deja en evidencia a políticos de otras latitudes. “Como español, me gusta cuando interviene en el parlamento o en las sesiones de control, porque siempre tiene un gesto con sus contrincantes, o les acepta alguna propuesta, no va en general a hacer el zasca… Va a hablar a veces de valores y por eso sus intervenciones se han hecho virales. Siempre, salvo con la ultraderecha, con los que no hacen falta, ha tenido detalles. Esa cultura política puede morir con ella y eso da miedo, era un logro. Consenso, respeto y huida de los extremos. Todos, alguna vez, hemos querido tenerla de canciller. Espero que no se pierda eso”, reflexiona. El gran valor de Merkel se resume en: “ustedes me conocen, soy previsible, conmigo están tranquilos”.

Su compañero coincide con él en esa bondad y en sus “niveles razonables de intentar evitar la polarización, en no creer constantemente que hacer política es pelearte y decir que el otro es porquería”. Habla de “mantra” merkeliano, de una actitud perenne que evita decir que el de enfrente es un malvado que trabaja por el mal del país. Eso es “un enorme rasgo de liderazgo”, señala.

También tiene cosas malas una gestión de tantos años. Los analistas responden, desde el plano más personal, que ha tenido olvidos, en el plano social y en el de sucesión. “Merkel ha mirado para otro lado ante ciertos déficits y problemas grandes de Alemania, porque ha podido permitirse eso, porque le iba bien así y porque no hay grandes discusiones sobre esos temas, como ejemplo la precariedad y la desigualdad”, dice Gil.

Los ricos se han hecho más ricos y los pobres, más pobres, a lo largo de sus mandatos, hay ocho millones de personas tienen un minijob, “un empleo sin derechos”, y algo más uno de cada cinco berlineses, por ejemplo, viven con ayudas del estado para llegar a fin de mes. De fondo, los jubilados que recogen botellas para reciclar y completar su pensión. “Ella no ha sabido afrontar esas desigualdades, y tampoco sus socios durante ocho años, el SPD. Se ha instaurado el salario mínimo y se ha mejorado un poco, pero no basta con eso. Hay una estructura administrativa que petrifica la precariedad, el rastro que deja Merkel en sus 16 años en la locomotora económica de Europa es algo muy preocupante”, se lamenta.

Para Delle Donne, deja malparada a su formación, la CDU. “Le ha constado construir una estructura que no dependa exclusivamente de ella, por pensamiento y dirección. Ningún político puede sostener, a día de hoy, el centro que ella ha levantado. Ningún candidato puede conseguir el consenso que ella sabe conseguir, también a nivel europeo. Me parece una decepción que no haya podido construir una sucesión razonable dentro de su partido”, confiesa.

Deja la sensación, difícil de lidiar, de que “no hay nada que vaya a ser igual”, con lo que gusta la estabilidad al votante alemán. Dependiendo del camino que tome su partido, así puede virar también la UE, por lo que es un fallo de liderazgo que afecta a todo el continente. “Siempre, queriendo o no, ha opacado a cualquier figura que ha crecido dentro de su partido. Nadie sobrevive muy cerca de Merkel. Todo lo que se pone cerca de ella se marchita”, recuerda.