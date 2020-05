Ayuso excluye al Colegio de Médicos de Madrid en su reunión sobre la desescalada

Isabel Díaz Ayuso no deja de sumarse puntos para las críticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha reunido este martes en la Real Casa de Correos con “representantes de las instituciones sanitarias” para abordar el proceso de desescalada de la comunidad.

La reunión, según informa la Cadena SER, ha sido para conocer las propuestas y opiniones de los colectivos de profesionales de la sanidad madrileña. Han acudido el Colegio Oficial de Enfermería, el de Farmacéuticos y el de Odontólogos. Hasta ahí todo bien si no fuese porque no estaba invitado a la cita el máximo representante de los médicos en la comunidad: el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que representa a casi 50.000 profesionales.

Desde el Gobierno de Díaz Ayuso no han aclarado por qué el Colegio de Médicos no ha sido invitado, pero señalan a la cadena que “habrá más reuniones donde se irá viendo a más colectivos”, aunque no aclaran cuáles, cuándo ni dónde.