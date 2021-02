Banksy hecho carne: la fotografía de los disturbios que clava la mítica imagen del artista

No, no es Beit Sahour, Cisjordania, Palestina. Ni es el muro de una gasolinera ni ha pintado encima Banksy , el artista callejero más conocido del planeta. No es lo mismo, pero es igual: es un joven embozado, con mascarilla, con gorra oscura, que lanza un ramo de flores a la policía en una manifestación.

Anthony Asael / Art In All Of Us / Corbis / Getty Interior del hotel 'The Walled Off' de Banksy en Belén, donde se reproduce el famoso dibujo.