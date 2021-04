Bigote Arrocet: "No quiero saber nada de las vacunas de ningún tipo. Yo prefiero morirme"

El humorista Edmundo ‘Bigote’ Arrocet se ha convertido en el último negacionista sobre las vacunas y el coronavirus, tal y como pudo se pudo comprobar gracias a un audio emitido este miércoles en Sálvame.

El programa de Telecinco sorprendió al revelar una conversación en la que el también actor chileno-argentino confesaba que no iba a vacunarse ante el coronavirus.

Arrocet afirmó lo siguiente: “Empiezan a huevear que hay que vacunarse ya. Me hablan de una vacuna y no me la pongo ni cagando. Yo prefiero morirme. No quiero saber nada de las vacunas de ningún tipo. ¡Ni una!”.