El padre de Boris Johnson solicita la ciudadanía francesa

HEATHCLIFF O'MALLEY via Getty Images

HEATHCLIFF O'MALLEY via Getty Images Boris Johnson.

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Stanley Johnson, padre de Boris Johnson.

“Si lo he entendido bien, soy francés. Mi madre nació en Francia, su madre era totalmente francesa así como su abuelo. Así que es como reclamar algo que ya me pertenece y que me hace muy feliz”, indicó Johnson, de 80 años.

Respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Johnson (padre) aseguró que él “siempre” será “europeo”. “Eso seguro. Uno no puede decir a los británicos, no sois europeos. Tener lazos con la Unión Europea es importante”, agregó.

El padre de Johnson hace este anuncio días después de que se aprobase en el Parlamento británico el acuerdo comercial de salida de la UE, que entrará en vigor este viernes 1 de enero.