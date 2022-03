Borrell responde a un eurodiputado de IU por el envío de armas: "La guerra se puede acabar mañana con la rendición"

“La guerra se puede acabar mañana simplemente con la rendición, pero supongo que no propone usted eso”, ha señalado en el cara a cara.

En detalle, Borrell ha recordado que el envío de armas a través del Mecanismo de Paz Europeo, con el que la UE destinará 1.000 millones para subvencionar el apoyo a Kiev, no estaba pensado inicialmente para este fin, pero “las circunstancias son las que son”. ”¿Por qué no vamos a usar un fondo para esto, aunque no estuviera pensado?”.