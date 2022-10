El cambio climático amenaza el verde del norte de España

Si has pensado que el agua del Cantábrico está cada vez más caliente, estás en lo cierto. Por ejemplo en Euskadi este verano superó los 25 grados. En los años 80 no superaba los 23. Los expertos ponen explicaciones y cifras a lo que cualquier paseante observador puede darse cuenta: el norte de España está dejando de ser tan verde. “En la última década se ha reducido el agua disponible en la zona cantábrica entre un 12 y un 15%, no tanto por la falta de lluvias sino porque la subida de las temperaturas hace que aumente la evaporación”, apunta Santiago Martín, coordinador de agua de Ecologistas en Acción.