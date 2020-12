Cataluña sufre un terremoto político a menos de dos meses de las elecciones

Miquel Benitez via Getty Images

Miquel Benitez via Getty Images Salvador Illa (izq) y Miquel Iceta, en Barcelona el pasado 12 de febrero.

La mayoría de Sánchez en el Congreso es exigua. Lo mismo ocurre con sus apoyos territoriales, pues el PSOE no gobierna ni la comunidad más rica, ni la más extensa, ni la más poblada. El poder territorial autonómico de los socialistas ha menguado. La apuesta de Sánchez por intentar controlar Cataluña en pleno choque por el procés está detrás de la salida de Illa de Moncloa.

Estos movimientos políticos dejan un principal damnificado: Cs. Las expectativas electorales de los naranjas, que fueron hace tres años la primera fuerza política en Cataluña, se están derrumbando. No solo les hace daño el movimiento de Roldán, una de las últimas ‘riveristas’ del partido, sino que la llegada de Illa constituye un asalto al granero electoral que dio a Inés Arrimadas 36 escaños en 2017.

El problema es que Junqueras no sabe aún el efecto que tendrá en los comicios la gestión que ha hecho Illa de la crisis más grave de la historia reciente y que le ha hecho ganarse el respeto y la admiración de muchos ciudadanos. El factor candidato pesará mucho en las elecciones autonómicas.

La política es despiadada. Por eso, tanto PP como PSC se mueven para comerse a Cs. Ahora bien, la llegada de Illa no solo inquieta a los naranjas. La renuncia de Iceta también ha encendido las alarmas en la sede de ERC, pues el ministro de Sanidad pretende romper la mayoría independentista en el Parlament y forzar a los de Oriol Junqueras a pactar un tripartito de izquierdas junto a los ‘comunes’ del que los republicanos siguen renegando.

Illa representa l’aposta del PSC per anar a buscar els vots de C’s. Aquestes eleccions caldrà triar entre @esquerra_erc i el PSC. Els hem guanyat a les dues últimes eleccions, i ho tornarem a fer! Som-hi!!

La traición de Roldán también ha abierto otra guerra latente: la de Cs y el PP. Los naranjas decidieron no concurrir en una misma marca con los populares en los comicios de febrero, a diferencia de lo que pasó en el País Vasco en verano, donde los de Arrimadas fueron los grandes triunfadores de la coalición PP+Cs, algo que aún escuede en algunos sectores del PP de Euskadi.

El desplante de una de las últimas ‘riveristas’ del partido no ha sentado bien a los Arrimadas, que creen que Roldán ha puesto por delante su interés personal. Por eso, fuentes naranjas cuentan a este diario que, aunque quien no se sienta a gusto con los valores del partido “está en su derecho a cambiar”, el destino de Roldán no puede ser más equivocado.