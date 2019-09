Cómo darle una segunda vida a los envases que tienes amontonados en casa

Reciclar ya no es una opción personal, es una obligación si queremos preservar nuestro planeta. La clave es intentar reducir al máximo los residuos que generamos y hacerle un favor a los bosques o a los océanos que nos rodean.

Algunos botes de cosméticos, botellas u otro tipo de recipientes que acumulamos en estanterías o cajones todavía no están hechos con materiales totalmente reciclables y tardarán muchos años en desaparecer. Por eso no tienes que tirarlos a la basura... ¡ni se te ocurra! Puedes darles una segunda vida siguiendo alguna de las tendencias do it yourself que plagan Instagram para hacer de tu casa un lugar más bonito y, además, hacerle un favor al medioambiente.