Confirmada la sentencia que absolvió a Errejón de haber dado una patada a un hombre

Sobre el error en la valoración de la prueba, el tribunal destaca que la jurisprudencia constitucional exige la celebración de una vista para poder condenar en segunda instancia a quien fue absuelto en la primera y ello solo es posible cuando las pruebas no pudieron proponerse en primera instancia, fueron indebidamente denegadas, o, ya admitidas, no fueron practicadas por causas ajenas al solicitante.

El magistrado Fernando Fernández Olmedo decidió absolver a Errejón al concluir que no había quedado “acreditado que el denunciado propinase una patada al denunciante” en la noche del 2 de mayo de 2021, tras el cierre de campaña para las elecciones autonómicas de Madrid.

Los hechos

Para absolverle, el juez tuvo también en cuenta que el propio denunciante reconoció que no fue a urgencias hasta tres días después, y lo hizo aprovechando que tenía un tiempo libre entre hacerse unos análisis clínicos y visitar al médico especialista que trata su enfermedad con el que tenía cita esa mañana.

“Es obvio que alguien no dice la verdad, pero no quién, y por ello no procede deducir testimonio para la incoación de un procedimiento penal”, zanjó el magistrado respecto a las peticiones de las dos partes de se que procediera contra la otra por falso testimonio.