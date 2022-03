El "dolor y vergüenza" de Cristina Saavedra por lo ocurrido en un hospital: "Oigan, que la vida de mi hermana se va"

La cosa no queda ahí, no es que no se pueda coger el ascensor... tampoco se puede subir por las escaleras por el mismo motivo, no interrumpir el rodaje. A pesar de que la presentadora ha dejado claro que apoya el cine, también ha subrayado que el hospital “no es el lugar para un rodaje”, porque allí “corre el tiempo”: “Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Hay mucho dolor. Mucho. Desgarra”. La periodista se ha referido directamente al Servicio Gallego de Salud.