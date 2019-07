Fran Rivera, trending topic por sus polémicas palabras sobre el Orgullo en 'Espejo Público'

El torero Fran Rivera ha generado críticas en las redes sociales por las palabras sobre el Orgullo Gay que pronunció en el programa Espejo Público que Susanna Griso presenta en Antena 3.

“Yo no soy susceptible de que se me acuse de homófobo ni muchísimo menos, y mis amigos gais no se ven representados muchos”, comenzó diciendo antes de subrayar que a él la celebración le parece “fenomenal” por “todo lo que han sufrido”.

Pero a continuación subrayó que “hay actitudes que no se deben permitir”. “Hay actitudes que dañan. Mis amigos gais me dicen: ’Yo iría, pero no voy porque está perdiendo el sentido por el que hacemos estas cabalgata. Y esas actitudes creo que hacen poco favor a este colectivo”, aseveró.

La propia Susanna Griso se mostró contraria a esas palabras al preguntar: “Entonces, ¿qué hacemos? ¿los enviamos a la casa de campo, que es lo que quiere Vox?”

Y fue entonces cuando tuvo lugar la intervención más polémica de Fran Rivera: “Pero imagínate una cabalgata igual pero de hombres y mujeres heteros y que hicieran lo mismo”.

“Es que no me lo puedo imaginar porque no es comparable. En el caso del Orgullo Gay es reivindicativa”, matizó Griso.

Las palabras del torero han generado reacciones como estas: